﻿Alyssa Jolie Odunga aus Laatzen will „Superstar“ auf RTL werden

Die Region Hannover ist gut im Rennen bei der letzten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“: Calvin Terence (22) ist eine Runde weiter, am 25. Januar will Alyssa Jolie Odunga (21) aus Laatzen die Jury überzeugen.

Sie liebt Gospel: Alyssa Jolie Odunga aus Laatzen singt im Kirchenchor – und will „Superstar“ werden.

Hannover. 2,5 Millionen Menschen saßen vor den TV-Geräten, als Calvin Terence (22) am Sonnabend alle vier Jurymitglieder der Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" überzeugte – und ganz bescheiden blieb. "Die innere Freude war aber immens", gestand der Hannoveraner nach seinem Auftritt. Pietro Lombardi (30), Popsängerin Leony (25), Katja Krasavice (26) und Poptitan Dieter Bohlen (68) gaben für den nächsten Schritt in Richtung Superstar-Krone grünes Licht. Beworben hatte sich der Bundewehrsoldat (macht gerade die Ausbildung zum Offizier in Hamburg), weil er eine Runde Bierpong verloren hatte.

Alyssa Jolie Odungs singt bei „DSDS“

Am Mittwoch, 25. Januar, drücken wir einer weiteren Kandidatin aus der Region Hannover die Daumen: Auch Alyssa Jolie Odunga (21) aus Laatzen will der letzte RTL-Superstar werden – denn mit der Rückkehr von Dieter Bohlen (68) verabschiedet sich das Castingformat, das 2003 für den ersten Gewinner Alexander Klaws (39) das Karrierekatapult war. Ob das Odunga auch gelingt? Selbstsicher ist sie auf jeden Fall: ""Gott hat mir eine Stimme gegeben – und das muss einfach gezeigt werden", findet die 21-Jährige.

Sie sagt von sich selbst, sie sei ein emotionaler und gläubiger Mensch, singt im Kirchenchor und leitet eine Gospelgruppe. Ihre Leidenschaft für Soul und Pop merkt man an der Songauswahl: Für die Jury interpretiert Odunga in der vierten Castingfolge am 25. Januar ab 20.15 Uhr auf RTL den Hit „Stay“ von Rihanna (34).

Bis zum Finale ist es ein weiter Weg: In elf Shows stellt RTL mittwochs und sonnabends die Kandidatinnen und Kandidaten vor, in sechs Recalls müssen sich die Lieblinge der Jury behaupten – der "Superstar" wird in drei Live-Shows ermittelt.