﻿„Ruby schreibt Zeugs“ steigt bei der Lesebühne Nachtbarden ein. Sie war mal „Blitzableiter“ bei der Bahn.

Sie beschreibt sich selbst als „professionelle Tagträumerin“: Unter dem Pseudonym „Ruby schreibt Zeugs“ lässt uns die 42-jährige Lindenerin an ihren Gedanken teilhaben – in Blogs, in Büchern und auf Bühnen. Am 31. Januar hat sie ihren ersten Auftritt bei den Nachtbarden im Theater am Küchengarten.

Hannover. Die hingekrakelten Sätze sind mal philosophisch („Zeit kannst du nur spüren, wenn du nicht weißt, wie spät es ist“), mal alltagstauglich („Meine Wohnung muss in die Wäsche“), mal emotional („Du bist so solide. Das ist sexy“). Sie stehen in Notizbüchern, auf Schmierzetteln, Briefumschlägen und auf Instagram. Mehr als 5000 Menschen lesen mit, wenn „Ruby schreibt Zeugs“ ihre Gedanken teilt.

Handschrift in der virtuellen Welt. Für die 42-jährige Ruby („Das ist ein Spitzname“), die eigentlich an einem Gymnasium Lehrerin für Deutsch und Englisch ist und sich deshalb den Künstlernamen zugelegt hat, kein Widerspruch. „Ich habe diese Aphorismen als Experiment gestartet, und es klappt gut.“ Die anachronistisch anmutende Arbeitsweise liegt ihr: „Ich habe fast einen Fetisch mit Notizbüchern. Ich habe welche in allen Zimmern und in allen Taschen.“ Gilt auch für Stifte. Die Autorin greift ihn ihre Crossbody-Bag und holt ein halbes Dutzend Kugelschreiber heraus. Allzeit bereit!

Die professionelle Tagträumerin

„Ich habe eben mehr als einen Gedanken pro Tag im Kopf, ich wusste vorher nicht, wohin damit“, sagt sie mit einem Schmunzeln über den Instagram-Auftritt. Geschrieben habe sie schon als Kind. „Gedichte, fiktive Romananfänge. Ich bin eine professionelle Tagträumerin.“ Die aber erstmal eine ganz bodenständige Karriere einschlägt und bei der Deutschen Bahn eine Ausbildung zur Kauffrau für Verkehrssicherheit macht. Was man da macht? „Ich war der offizielle Blitzableiter in Uniform am Bahnsteig, der den Leuten sagt, dass der verspätete Zug um 11.39 auf Gleis 7 abfährt.“ Und fügt mit Galgenhumor hinzu: „Ich war immer an allem Schuld.“

Die gebürtige Bremerin holt auf dem Abendgymnasium das Abitur nach, studiert Lehramt, kommt im Jahre 2000 nach Hannover. „Ich unterrichte gerne“, sagt sie über den Beruf als Lehrerin an einem hannoverschen Gymnasium. Doch im Dezember 2017 brütet sie über einem Stapel Klassenarbeiten und hat das dringende Bedürfnis, „etwas für mich zu tun“. In die Hände fällt ihr eine Einladung zu einer Lesebühne des Lindener Platzprojektes an der Fössestraße. „Man konnte alles lesen, auch Einkaufszettel oder peinliche Gedichte“, erinnert sie sich.

Ruby traut sich, liest das krude „Gummelbaumgedicht“, das sie einst als Teenie verfasst hat, „und die Leute hörten nicht auf zu lachen“. Ruby traut sich mehr, trägt Texte im Tattooladen vor, organisiert selber Lesungen, verfeinert Stil und Organisation, macht mit beim „Wortlaut“-Festival. Und gibt in der Pandemie richtig Gas. „Ich habe zwischen erstem und zweitem Lockdown drei Programme geschrieben“, erzählt sie.

„Binärer Ballast“: Unter diesem Titel hat Ruby zusammen mit Seymour Green eine Text-Sammlung veröffentlicht. © Quelle: Nancy Heusel

Als Jugendliche habe sie über „Liebe, Tod und Haustiere“ geschrieben, nun heißen ihre Abende „Zickig, zynisch, zexy“ oder „Welcome to Dystopia“. Die Themen, die sie beschäftigen sind Feminismus und Gleichberechtigung „in jedem Sinne“, wie sie betont. Ihr Schreibstil „geht ohne Umwege über den Verstand direkt ins Herz, ich will Ideen in den Raum stellen“. Magischer Realismus sei dabei, auch kleine Wutreden. Ein Lesebühnenkollege nenne sie „Miss Twist“, weil „viele Texte am Ende einen kleinen Haken haben“.

Wie entstand der schräge Künstlername mit Zeugs? „Ich wusste ja nicht, wo das hinführt“, sagt die Lindenerin mit dem Blauton in den Haaren über ihre Schriften. Allerdings firmiert sie zum Teil auch unter Ruby S. Zeugs. „Ich hatte einen Auftritt im Rathaus, sollte bei einem jüdischen Musikfestival Texte von Hannah Arendt vortragen. Da sollte der Name seriöser klingen.“

„Womansplained“ und „Nachtbarden“

„Womansplained“ heißt ihre eigene, feministische Lesebühne, etwa alle drei Monate im Kulturzentrum Faust. Eine Anspielung auf „Mansplaining“, die nervige Angewohnheit vieler Männer, Frauen alles erklären zu wollen, was diese längst wissen. „Binärerer Ballast“ heißt das Buch, das sie zusammen mit Seymour Green herausgebracht hat, Texte, die zwischen „toxischer Männlichkeit und Femi-Nazi“ pendeln, wie sie mit einem Augenzwinkern erklärt. Derzeit arbeitet sie an einem „queeren Hörspiel mit Musicaltendenzen“, für das sie Musikerinnen und Musiker aus Linden vernetzt. Mit dabei sind auch Fury-Gitarrist Christoph Stein-Schneider (60) und Sängerin Denise M’Baye (46).

Die Nachfolgerin: Ruby (rechts) übernimmt bei den „Nachtbarden“ die Position von Ninia La Grande. © Quelle: Samantha Franson

Nun der nächste Schritt: „Ich trete in grande Fußstapfen“, sagt die 42-Jährige, die am 31. Januar ihren ersten offiziellen Auftritt als Teil der „Nachtbarden“ im Theater am Küchengarten hat (Beginn um 20 Uhr, Tickets kosten 15 Euro). Ruby ist die Nachfolgerin von Ninia Binias (39), die unter dem Namen Ninia La Grande schreibt, liest, moderiert. „Sie ist fantastisch, es ist eine große Ehre “, schwärmt Ruby. In der Dezemberausgabe der Lesebühne hatte Binias den Staffelstab übergeben. „Sie hat den Jahresrückblick gemacht, ich habe in die Zukunft geschaut.“ Und wie sieht die aus? „Ich bin optimistisch. Alles wird gut.“

Mehr Infos unter www.rubyschreibtzeugs.de