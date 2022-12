﻿33 für (20)22: Das vergangene Jahr in der Region Hannover in Bildern

Darüber gibt es wohl keine zwei Meinungen: Arm an Ereignissen ist das Jahr, das da gerade zu Ende geht, wahrlich nicht gewesen. Wir blicken noch einmal auf das Geschehen in der Region Hannover zurück – mit 33 starken Bildern, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Hannover. 2022 bleibt in Erinnerung – wohl nicht zuletzt aufgrund der Krisen, die dieses Jahr so mit sich gebracht hat. Daran besteht keinerlei Zweifel: Es ist einiges passiert in der Welt, aber auch in Hannover und der Region.