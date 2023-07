Rückholaktion für Rhodos-Urlauber: Heute landen zwei Maschinen in Hannover

Hannover. Am Montag waren es sechs zusätzliche Flugzeuge, die von der Tui eingesetzt wurden, um Urlauber von der griechischen Insel Rhodos abzuholen. Am heutigen Dienstag geht die Rückholaktion weiter: zwei weitere Tui-Maschinen landen auf dem Hannover-Airport in Langenhagen.

Tuifly-Flug X3 4313 war für 11.30 Uhr angekündigt. Für 16.30 Uhr ist Flug X3 908 geplant – ein Sonderflug. „Die Maschine ist am frühen Morgen so gut wie leer in Richtung Rhodos geflogen“, sagt Airport-Sprecherin Kristin Peschel.

Rückholaktion für Urlauber auf Rhodos läuft

Am Sonntag hatte die Tui 39.000 Urlauber auf der Insel Rhodos, die derzeit von verheerenden Waldbränden betroffen ist. 7800 Urlauber waren direkt von den Feuern betroffen und wurden in anderen Hotels oder Unterkünften untergebracht.

Seit dem Wochenende sorgen mehr als 300 Tui-Mitarbeiter vor Ort für die Sicherheit der Urlauber und versorgen sie mit dem Nötigsten.

