﻿Rekord: Rufbus Sprinti in Region Hannover hat so viele Nutzer wie noch nie

Das Rufbus-System Sprinti, das in der Region Hannover derzeit in Springe, Sehnde und in der Wedemark angeboten wird, ist eine Erfolgsgeschichte: Im Oktober nutzten so viele Fahrgäste die kleinen Busse wie noch nie. Bald sollen weitere Städte erreichbar sein – die Region hat große Pläne.

Hannover. Das Rufbus-System Sprinti in Sehnde, Springe und der Wedemark erfreut sich steigender Beliebtheit. Im Oktober sind nach Angaben der Region Hannover erstmals mehr als 37.000 Fahrgäste zugestiegen, das sind im Tagesschnitt gut 1200. Bei einer Erhebung im Juni hatte diese Marke noch bei 1000 gelegen.

Sprinti wurde im Sommer 2021 als sogenanntes On-Demand-Angebot mit Kleinbussen eingeführt. Wer mitfahren will, kann über die Sprinti-App oder telefonisch ein Fahrzeug anfordern. Dies hält nicht an festen Haltestellen, sondern in Haustürnähe. Im Oktober war die Wedemark mit 15.800 Nutzern und Nutzerinnen Spitzenreiter vor Springe mit 14.800. Sehnde fällt dagegen mit 6400 etwas ab.

Sprinti in Region Hannover: Fahrzeugflotte wurde aufgestockt

„Die Zahlen sind umso bemerkenswerter, weil sie ohne den Effekt des Neun-Euro-Tickets erreicht worden sind“, sagt Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region. Als Gründe für die Steigerung nennt er die sechs zusätzlichen Busse, mit denen die Flotte auf insgesamt 30 Fahrzeuge aufgestockt worden ist, sowie eine Verbesserung der App, die effizienter geworden sei. „Das System wird insgesamt immer bekannter und beliebter“, befindet der Dezernent.

Bald in neun weiteren Städten unterwegs: Der Rufbus Sprinti der Region Hannover ist ein Erfolg. © Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Franz verweist auch auf Erkenntnisse des Deutschen Institutes für Urbanistik, das das Projekt wissenschaftlich begleitet. Fahrgäste haben sich bei einer Befragung Anfang November zufrieden mit der Bedienqualität gezeigt. In der Regel lägen die Wartezeiten bei nicht mehr als 20 Minuten. Die Buchungssoftware ist so programmiert, dass Fahrten nur dann angeboten werden, wenn keine vergleichbar guten Linienbusverbindungen zur Verfügung stehen.

Größtes Rufbus-System bundesweit entsteht

Im kommenden Jahr wird die Region in zwei Schritten in neun weiteren Städten und Gemeinden Sprintis ins Nahverkehrsangebot aufnehmen. Vom 1. Juli an sind zunächst Burgwedel, Burgdorf, Lehrte und Uetze an der Reihe, im Dezember folgen dann noch Barsinghausen, Neustadt, Pattensen, Wennigsen und Wunstorf. Dafür notwendig sind insgesamt 120 Kleinbusse. Sprinti ist dann mit einer Bedienfläche von der doppelten Größe Berlins und 350.000 angeschlossenen Einwohnern und Einwohnerinnen das größte On-Demand-System bundesweit. Der Gesamtbetrieb wechselt bald von der kriselnden Regiobus zur Üstra.

„Ziel muss es sein, dass in allen Orten der Region Hannover eine wirklich gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gewährleistet ist. Hierfür sind die Sprintis der Schlüssel“, betont Regionspräsident Steffen Krach.

Möglich ist das Ganze aber nur mit finanzieller Förderung durch den Bund. Die Region ist aktuell Modellkommune für den Nahverkehr und erhält dafür bis Ende 2024 rund 30 Millionen Euro. Zwei Drittel dieser Summe fließen in das Sprinti-Projekt, dessen fernere Zukunft allerdings nicht gesichert ist. Eine Anschlussfinanzierung über 2024 hinaus gibt es bisher nicht.