﻿Ruhrpott Rodeo in Hannover: Erste deutsche Punkgarde gibt sich die Ehre

Hannover. Tortch steht auf der Faust-Wiese in Linden und ist begeistert. „Die Stimmung ist super, hier gibt es nur gute Laune“, sagt der Mann mit Iro und Kutte. Er ist nicht allein hier, Tausende Punkfans haben den Weg an diesem Sonnabend, 10. Juni, auf das Gelände gefunden, denn hier steigt an diesem Tag das „Ruhrpott Rodeo on the Road“ – mit sieben Bands aus der ersten Reihe des deutschen Punkrocks, darunter Slime, ZSK, Betontod und Wizo. Den Tag eröffnet hat die hannoversche Gruppe Tough Luck.

Der Name verrät es: Eigentlich gehört das Ruhrpott Rodeo nicht nach Linden. Aber das größte deutsches Punkfestival hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht, und in diesem Jahr tourt die Veranstaltung durch die Republik. Einen heißen Tag hat sich der Wanderzirkus in Hannover ausgewählt: Bei 27 Grad und sengender Sonne sind die wenigen Schattenplätze auf dem Gelände sehr begehrt, das Gewühl vor der Bühne wird mit einem Wasserstrahl abgekühlt.

Verständnis für Ticketpreise

Allein der Preis ist nicht punk: 70 Euro kostet ein Ticket an der Abendkasse, im Vorverkauf immerhin auch schon 59 Euro. Punk-Fan Tortch stört das nicht: „Sieben Bands auf dem Niveau an einem Tag zu sehen – dafür ist der Preis echt genehm.“ Auch Steve aus Algermissen findet, dass 70 Euro für manche aus der Szene sicherlich schwierig seien, aber vom Angebot her „die Sache wert ist“. Er freue sich vor allem auf die Berliner Gruppe ZSK.

Freuen sich auf die Berliner Truppe ZSK: Steve und Leonie finden das Line-Up beim Ruhrpott Rodeo großartig. © Quelle: Katrin Kutter

Berliner Band ZSK schon am Nachmittag auf der Bühne

ZSK erlangte in der Corona-Pandemie zwischendurch auch über die Punkszene hinaus eine gewisse Berühmtheit, weil sie dem Virologen Christian Drosten einen Song mit dem Titel „Ich habe Besseres zu tun“ widmeten. Entstanden ist es, nachdem Drosten mit eben diesem Satz eine Interview-Anfrage der Bild-Zeitung abgelehnt hatte. In Linden kommen die Berliner schon am Nachmittag auf die Bühne – sie haben abends noch ein anderes Konzert und wollten so beides unter einen Hut bringen. Punk kann echter Terminstress sein.

Punk inzwischen eine generationenübergreifende Sache

Und ebenfalls ziemlich früh stehen dann auch Slime auf der Bühne. Gründungsjahr 1979, viel urgesteiniger kann es in der deutschen Punk-Szene kaum noch werden. Es sind im Publikum dann auch oft die älteren Fans, die mit Slime-Shirts erschienen sind. Überhaupt ist Punk mittlerweile eine generationenübergreifende Sache – ältere und jüngere Fans können sich beide für die Musik begeistern und in den Abend hinein feiern.

