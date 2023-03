﻿Proll-Rapper Finch in der ausverkauften Swiss Life Hall: „Rummelbums“ für 5000 Fans

Hannover. Finch fährt mit dem Fitnessrad durch die Menge zur Bühne. Mit Fuchsschwanz am Sattel und auf einem Podest. Klingt bekloppt, ist es auch, aber Überhöhung muss sein, der „Finchboy“ ist zurück und die 5000 Fans des Balla-Balla-Rappers stehen Kopf und grölen seine Gaga-Zeilen wie „Jeder darf ma’ lutschen, wenn der Eismann kommt“ begeistert mit.

Das ist gefühlt eine Ballermann-Party, die Hände zum Himmel, Hölle, Hölle und so. Die Swiss Life Hall ist also ausverkauft und Finchs erste Warnung geht an die ersten Reihen: „Baut nicht so viel Druck auf!“ Und ein Freifahrtschein ist der Abend, trotz aller Feierei, nicht. Wer beispielsweise andere belästigt, soll beim Personal gemeldet werden, so Finch. Also, besoffene, übergriffige Egomanen werden hier nicht geduldet.

Konfettikanonen und Kokain

Und dann geht es richtig los, die Konfettikanonen schießen ihre Schnipsel in die Halle, die Menge dreht ihre ersten Kreise. Finch, 32 Jahre alt und aus Frankfurt/Oder, hat das Asozial aus seinem Namen gestrichen. Denn ohne läuft’s seriöser, und vielleicht lauert auch schon der Mainstream auf seinen frechen Schlager. Und, laut Finch, bürgerlich Nils Wehowsky, auch die Zivilpolizei – also „Vorsicht beim Drogenkonsum!“, so sein Rat. Drogen werden hier nicht nur verherrlicht, „Keine Party ohne Kokain“, singt die Menge.

Auf der Bühne steht ein Schuppen, „Dorf Disco“ heißt der Laden, Finch und sein Sidekick sind schnell halbnackt, ihre Shirts fliegen weg, die Tattoos werden promotet. Und auch wenn Musik und Texte nicht lustig, sondern albern und doof sind, hat Finch humorige Momente: Vokuhila und Jogginghose, seine Eitelkeit hat ein unmodisches Gesicht.

Straßenhärte und Kinderfernsehen

Die drei jungen Frauen, die es auf die Bühne geschafft haben, werden nach ihrem Alter gefragt, jetzt kommt der Biertrichter. Wer das Alkoholspiel gewinnt, wird nicht ganz klar. Aber dabei sein ist alles. Jetzt lässt Finch den „Heidi“-Song einfliegen. Die Fans können sich noch nicht entscheiden, ob sie auf Kinderfernsehen oder Straßenhärte stehen.

Ironie und Obszönitäten, Finchs Texte sind gerne vulgär. Mit exzessivem Drogenkonsum wird geprahlt, die Ästhetik ist die der 80er-Jahre, allerdings geprägt vom Zeitgeist der DDR. Technoschlümpfe treffen auf böse Buben – in „Onkelz Poster“ heißt es: „Und ich saufe mich ins Koma!“.

Flammenwerfer und heiße Körper

Die Flammenwerfer am Bühnenrand heizen die Halle, die Restwärme geben die verschwitzten Leiber dazu. Doch die Zuschauer-Handys bleiben erstaunlicherweise in den Taschen, Finchs Bitte wird erhört. Und dass sie alle hier dicht am Schlager segeln, verrät die Coverversion von „Verdammt, ich lieb’ dich!“: Selige Gesichter, textsicher.

Das Lied „Herzalarm“, Finchs Zusammenarbeit mit Blümchen, zementiert den 90er-Jahre Happy-Hardcore des Protagonisten. Auf dem Schlagerlied „Pech und Schwefel“ wird gleich zweimal herumgeritten, die Stimmung ist komplett übersteigert. Und bleibt es auch: „Fick mich Finch“ schreit die Menge, na klar, und dann heißt es „Abfahrt“ nach über zwei Stunden „Rummelbums“ vom „Ostdeutschen Hasselhoff“.