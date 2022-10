1972 hat das Keksfabrikanten-Ehepaar Rut und Klaus Rut Bahlsen mit seinem Vermögen eine Stiftung gegründet. Die hat mitlerweile 690 Projekte gefördert – von der inklusiven Kita im Heideviertel über ein großes Studierendenwohnheim bis hin zur neuen Krebssprechstunde in der MHH. Ein Überblick über 50 Jahre Wohltaten.

Hannover. In der Medizinischen Hochschule Hannover hat eine kleine Revolution stattgefunden. Dort, im Hochamt der Schulmedizin, bietet Prof. Diana Steinmann im Zentrum für Integrative Onkologie eine Krebssprechstunde an, die auch Elemente der Naturheilkunde aufnimmt. Komplementärmedizin an einer Medizinhochschule – das wäre im Sinne von Rut und Klaus Bahlsen gewesen. Und ohne sie hätte es dieses Experiment wohl nicht gegeben. Denn es basiert ganz entscheidend auch auf dem Geld ihrer Stiftung, die in diesem Oktober 50 Jahre alt wird.

Rut- und Klaus-Bahlsen-Stiftung: 50 Jahre visionäre Förderung