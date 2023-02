﻿Oberleitungsschaden bei S-Bahn in Hannover: Ausfälle könnten noch Tage dauern

Der Oberleitungsschaden vom Donnerstagmorgen wird sich wohl auch in den nächsten Tagen auf mehreren S-Bahn-Linien in Hannover bemerkbar machen. Denn auf einer Länge von 500 Metern riss ein Güterzug die Leitung herab – und die muss nun repariert werden. Das hat Folgen für Pendlerinnen und Pendler.

Hannover. Die Feuerwehr Hannover spricht von einem „Kapitalschaden“: Am Donnerstagmorgen hat ein Güterzug größere Teile einer Oberleitung an einer Bahnstrecke in Hannover auf etwa 500 Metern Länge herabgerissen. Bis der Schaden repariert ist, kommt es zu Beeinträchtigungen im Nah- und Güterverkehr. Darauf müssen sich Pendlerinnen und Pendler in den nächsten Tagen einstellen.