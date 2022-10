﻿S-Bahn: Bauarbeiten an den Gleisen in der Region Hannover dauern länger

Die Bauarbeiten an der Bahnstrecke zwischen Ronnenberg-Weetzen und Hameln enden entgegen zwischenzeitlichen Mitteilungen erst im Dezember. Dadurch kommt es bei der hannoverschen S-Bahn auf den Linien 5 und 51 weiter zu Behinderungen.

Hannover. Schlechte Nachrichten für S-Bahn-Reisende: Die Beeinträchtigungen auf dem südlichen Abschnitt der Linien 5 und 51 enden nicht wie ursprünglich mitgeteilt am 25. Oktober, sondern erst am 11. Dezember, also eineinhalb Monate später. Das bedeutet weitere Einschränkungen für die Fahrgäste in Form von Zugausfällen.

Gearbeitet wird bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember an den Gleisen zwischen Springe und dem Ortsteil Bennigsen. Verantwortlich für die Bauarbeiten ist nicht der S-Bahn-Betreiber Transdev Hannover, sondern die Netztochter der Deutschen Bahn.