﻿Bauarbeiten behindern Verkehr der S-Bahn Hannover

Kostenfrei bis 08:30 Uhr lesen

Nahverkehr

Reparaturen am Gleisnetz: Die Bauarbeiter sind demnächst im Westen der Region unterwegs.

Bauarbeiten an Gleisen und Brücken zwischen Haste und Wunstorf behindern von Mittwoch, 17. Mai, an den S-Bahn-Verkehr in der Region Hannover. Betroffen sind die Linien 1, 2, 21 und 51.