﻿S-Bahn Hannover: Fahrgäste müssen im Sommer erhebliche Einschränkungen hinnehmen

Hannover. Weil der Betreiber Transdev nicht in erhofftem Maße zusätzliche Triebwagen auf die Gleise bringen kann und mehrere Baustellen durch die Netztochter der Deutschen Bahn anberaumt sind, müssen Fahrgäste und Kunden der S-Bahn Hannover in den Sommermonaten erhebliche Einschränkungen hinnehmen. Das hat die Transdev jetzt zum sogenannten kleinen Fahrplanwechsel mitgeteilt, der am Sonntag, 11. Juni, ansteht.

Hickhack gibt es weiterhin um 13 Triebwagen vom Typ ET 341, die die Transdev vom vorherigen Betreiber DB Regio übernommen hat und die eigentlich seit vergangenem Jahr fahren sollten. Bisher ist noch keiner von ihnen unterwegs. Das Unternehmen macht dafür erhebliche Mängel an den Fahrzeugen verantwortlich, die schon bei der Übergabe festgestellt worden seien. Entsprechend aufwendig gestalte sich die Aufbereitung. „Auch sind Ersatzteile knapp oder werden von DB Regio nicht weiter gegeben“, beklagt Transdev-Sprecher Michael Block. Die Bahn-Tochter habe praktisch sämtliche Restbestände an nicht mehr hergestellten Ersatzteilen aufgekauft.

Hoffnung auf drei zusätzliche Züge besteht

Nach aktuellem Stand sollen von Sonntag an immerhin drei Züge zum Einsatz kommen, aber hundertprozentig sicher ist dies laut Block immer noch nicht. Erfüllen sich die Hoffnungen, fahren die ET-341-Modelle hauptsächlich auf der Linie S 3 zwischen Hannover und Hildesheim, allerdings dann zumeist mit nur einem Wagen. Transdev und die Region Hannover prüfen derzeit, ob zu Hauptverkehrszeiten zusätzlich Busse zur Entlastung die Stationen bedienen.

Die S-Bahn in Hannover: Betreiber Transdev hat Probleme mit den Zügen. Das Modell Stadler Flirt. © Quelle: Christian Behrens

„Wenn die drei Altfahrzeuge nicht fertig werden, ist mit einem verknappten Fahrzeug- und Platzangebot auf der S 3 und unter Umständen auch auf weiteren Linien zu rechnen“, erläutert Block. In diesem Fall muss das Unternehmen die Züge vom Modell Stadler Flirt aus dem eigenen Pool einsetzen. Auf den Linien 6 und 7 zwischen Hannover und Celle werden ebenfalls wieder ausschließlich Flirt-Züge unterwegs sein. Bisher verkehren dort noch vier unterschiedliche Zugtypen.

Im Hauptbahnhof ist ein Gleis blockiert

Erhebliche Auswirkungen haben die Bahnsteigarbeiten an den Gleisen 1 und 2 im Hauptbahnhof Hannover, wo die langjährige Sanierung weiter läuft. Für die Linien 1, 2, 4 und 5 steht zwischen dem 6. Juli und dem 24. September nur ein Gleis zur Verfügung. Die Expresslinien S 21 zwischen Hannover und Barsinghausen sowie S 51 zwischen Seelze und Hameln entfallen dann ganz – Letztere schon vom 24. Juni an.

Für die einzelnen Linien gelten während der Arbeiten im Hauptbahnhof folgende Regelungen:

S 1 (Minden–Hannover–Haste): Im Nachtsternverkehr halten keine Züge an den Bahnhöfen zwischen Hannover und Seelze.

S 2 (Nienburg–Hannover–Haste): Sie fällt zwischen Weetzen und Neustadt aus und verkehrt zwischen Neustadt und Nienburg abweichend vom üblichen Fahrplan so, dass ein besserer Anschluss an die Regionalzüge erreicht wird.

S 4 (Bennemühlen–Hannover–Hildesheim): Sie verkehrt auf der gesamten Strecke nur noch im Stundentakt statt wie sonst zwischen Bennemühlen und Hannover alle 30 Minuten.

S 5 (Flughafen–Hannover–Paderborn): Auch hier kann die Transdev zwischen der Station Linden/Fischerhof und dem Flughafen nur noch einen Stundentakt anbieten.

Weitere Baustellen haben Folgen. Noch bis zum 23. Juni kann die Linie S 1 nicht zwischen Stadthagen und Hannover fahren. Alternative sind die Westfalenbahn sowie im Bereich zwischen Haste und Stadthagen ein Busersatzverkehr. Einen solchen muss die Transdev auch während der Sommerferien für die S 3 im Abschnitt zwischen Lehrte und Hildesheim einrichten.

