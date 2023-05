Regionalverkehr

Eine S-Bahn hält im Hauptbahnhof Hannover: Betreiberin Transdev will nach der Absage des Warnstreiks regulär fahren, dennoch kann es zu Einschränkungen kommen.

Die S-Bahn Hannover wie auch die Regionalbahnen Enno, Erixx und Metronom wollen in der Region Hannover nach Absage des Warnstreiks regulär fahren. Allerdings hängen sie dabei von der Planung der Deutschen Bahn ab, die ihre Notfallpläne kurzfristig wieder auf Regulärbetrieb umstellen muss. Was Bahnreisende am Montag wissen sollten.

