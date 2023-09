﻿Zusätzliche Einschränkungen bei der S-Bahn Hannover: Weitere Zugausfälle auf Linie S51

Hannover. Schlechte Nachrichten für alle Pendlerinnen und Pendler, die regelmäßig die Linie 51 der S-Bahn Hannover genutzt haben. Die Expresslinie, die Hannover mit Hameln, Springe, Letter und Seelze verbindet, fällt noch eine Woche länger aus als ohnehin schon geplant. Der Grund hierfür: Weiterhin mangelt es Betreiber Transdev an Fahrzeugen.

Bereits seit mehreren Monaten fährt der „Sprinter“ nicht. In diesem Fall sind die Baumaßnahmen der DB Netz AG unter anderem am Hauptbahnhof Hannover der Grund. Bereits klar war darüber hinaus, dass die S51 ab dem 4. und bis zum 13. Oktober nur zwischen Hannover-Bismarckstraße und Seelze pendeln würde, weil im Bereich Ronnenberg das Schienennetz erneuert wird. Zwischendurch – von Montag, 25. September, bis Dienstag, 3. Oktober – hätte die S51 eigentlich regulär fahren sollen.

S-Bahn Hannover: S51 fährt nicht, SEV auf Linie S5

Nur: „Die Fahrzeuglage ist aktuell leider noch angespannt“, teilt die S-Bahn mit. Die S51 kann also auch zwischen den beiden Blöcken nicht fahren. Allerdings gibt sich das Unternehmen zuversichtlich, dass „nach Abschluss der großen Baumaßnahmen am 15. Oktober bis zu acht Fahrzeuge“, der von der DB Regio übernommenen Altfahrzeuge endlich „verlässlich in den Einsatz“ gebracht werden können. Der Großteil wird derzeit repariert, erst zwei sind aufs Gleis gebracht worden.

Betroffen von den Baumaßnahmen im Bereich Ronnenberg ist allerdings nicht nur die S51. Auch auf den Linien S2, S21 und S5 kommt es zu massiven Einschränkungen, da während der Arbeiten zwischen Hauptbahnhof und Weetzen nur ein eingleisiger Betrieb möglich ist. In Bezug auf die S5 (Paderborn - Hannover - Hannover-Flughafen) gibt es aber gute Nachrichten.

Die Fahrten aus Paderborn enden ab Dienstag, 3. Oktober, bereits in Weetzen. Nur die Züge, die in Hameln starten, fahren nach Hannover durch. So weit, so bekannt. Wie die S-Bahn nun aber mitteilt, gibt es ab Mittwoch, 4. Oktober, einen zusätzlichen Schienenersatzverkehr, der den Pendelnden ab Weetzen „einen direkten Anschluss in Richtung Hannover Linden/Fischerhof und einen Umstieg auf die Üstra ermöglicht, ohne auf die S1 oder die folgende S5 warten zu müssen“. Geplant ist der SEV von Montag bis Sonnabend und von 5.45 bis 21 Uhr. Die Details gibt es auf s-bahn-hannover.de.

