﻿So soll das S-Bahn-Netz der Zukunft in der Region Hannover aussehen

Hannover. Bis 2035 will die Region Hannover den Autoverkehr halbieren, dafür den Anteil des öffentlichen Nahverkehrs und der Fahrradfahrer am Verkehrsaufkommen verdoppeln. Der Plan klingt ambitioniert – vor allem angesichts der aktuellen Probleme bei der S-Bahn Hannover: „Das Angebot wird verdoppelt und so verdichtet, dass die S-Bahn-Stationen in Hannover und dem engeren Umland im 10- bis 15-Minuten-Takt bedient werden“, heißt es im Verkehrsentwicklungsplan. Diese Bereiche bezeichnet die Region als Stammstrecken.

Für die sogenannten Außenäste plant die Region eine S-Bahn-Fahrt alle 30 Minuten, wodurch sich in Kombination mit parallel verkehrenden Regionalbahnen ebenfalls ein Viertelstundentakt ergebe. Alle anderen Stationen erhalten einen 30-Minuten-Takt; das gilt auch für die Strecken Richtung Wolfsburg, Bremen und Hamburg. Zwischen Hannover und Braunschweig ist er bereits eingeführt.

Zusätzliche Haltestellen erforderlich

Um das hinzubekommen, müssen Express-S-Bahnen zum Einsatz kommen, die im engeren Umland von Hannover nur an ausgewählten Stationen halten. Für das Gesamtkonzept braucht die Region zusätzliche Haltestellen und Umsteigepunkte zur Stadtbahn. Vorgesehen sind sie in Hannover am Braunschweiger Platz und in Waldhausen, in Laatzen-Mitte, in Langenhagen an der Wagenzeller Straße für die dortigen Gewerbegebiete, in Springe an der Deisterpforte und in Hildesheim-Himmelsthür.

Fährt bald Linie 13 zwischen Großburgwedel und Gehrden?

Für möglich hält die Region auch eine neue S-Bahn-Verbindung von Großburgwedel und Isernhagen über Hannover nach Gehrden unter dem Arbeitstitel Linie 13. Damit erhielten drei zusätzliche Kommunen Anschluss an die S-Bahn. In Großburgwedel und Isernhagen verkehr bisher nur der Metronom, in Gehrden hat lediglich der Ortsteil Lemmie einen Anschluss an das S-Bahn-Netz.

Machbar ist das ganze nur, wenn auch das Gleisnetz ausgebaut wird – etwa an der Stammstrecke Richtung Lehrte, auf der Deisterstrecke und der Heidebahn. „Wir haben mit der Deutschen Bahn schon darüber geredet. Dort war man angetan“, sagt Klaus Geschwinder vom Verkehrsmanagement der Region. Und nicht zuletzt benötigen die Verkehrsplaner dazu die Erweiterung des Hauptbahnhofs Hannover um zwei Gleise. Die Bahn hat dafür einen offiziellen Planungsauftrag vom Bund, 2032 könnte es soweit sein.