﻿S6 zwischen Hannover und Celle fährt nicht zwischen dem 16. und 23. Januar

Hannover. Die S-Bahn-Linie S6, die zwischen Hannover Hauptbahnhof und Celle verkehrt, fährt im Zeitraum vom 16. bis zum 23. Januar nicht. Grund für diese Fahrplanänderung seien kurzfristige Krankmeldungen und notwendige Reparaturen an einzelnen Neufahrzeugen, sagt S-Bahn-Sprecherin Stina Worttmann. Sie verweist weiterhin darauf, dass auf der gleichen Strecke weiterhin die S7 im gewohnten Takt unterwegs sei und Fahrgäste zwischen Hannover und Celle befördere.

„Die S-Bahn Hannover bedauert etwaige Einschränkungen und bittet um Verständnis für das Vorgehen“, sagte die Sprecherin.

Zurückzuführen sei diese Fahrplanänderung auch auf die weiterhin nicht zur Verfügung stehenden ET 425.5 der Deutschen Bahn. Die S-Bahn sei dazu verpflichtet worden, die Altfahrzeuge der Deutschen Bahn zu übernehmen, heißt es weiter. Diese befänden sich im „maroden“ Zustand, was die Eingliederung in den Betrieb verzögere. Der Einsatz der ersten Fahrzeuge der Baureihe ET 425.5 plant das Unternehmen für den Sommer. Ein weiterer Grund sei der anhaltende Personalmangel.

Alle weiteren Informationen zum Ersatzkonzept und den Fahrplan finden Interessierte unter www.sbahn-hannover.de/de/ersatzkonzept

Von Franziska Hubl