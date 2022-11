﻿Weiter massive Probleme im S-Bahn-Verkehr von Nenndorf nach Hannover

Beim Standortempfang von Stadt Hannover und Bundeswehr am Freitag in der Feldwebel-Lagenstein-Kaserne hat der Kommandeur vom Landeskommando Niedersachsen, Oberst Dirk Waldau, seine Sorge vor einer weiteren Eskalation des Krieges in der Ukraine ausgedrückt. „Wir leben in einem hybriden Zustand“, sagte er. 120 Gäste waren bei dem Empfang, darunter OB Belit Onay.