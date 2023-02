﻿Wie die Region Hannover den Autoverkehr bis 2035 halbieren will

Der Autoverkehr in der Region Hannover soll deutlich geringer werden. Wie das klappen soll, hat die Verwaltung jetzt erstmals im Detail vorgestellt.

Schienenverkehr wie hier mit einer Stadtbahn in der Kurt-Schumacher-Straße dient als Haupttreiber für die Verkehrswende.

Hannover. „Aktionsplan Verkehrswende“ steht über einem Druck-, Karten- und Tabellenwerk mit 80 Seiten, das die Region Hannover am Dienstag vorgelegt hat. „Wir haben richtig was vor“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD) zum sogenannten Verkehrsentwicklungsplan 2035+, wie das Vorhaben offiziell heißt. Ziel ist es, den Autoanteil am Gesamtverkehr bis 2035 zu halbieren und denjenigen von öffentlichem Nahverkehr und Fahrrädern jeweils zu verdoppeln. „Ohne eine radikale Änderung bei der Mobilität werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen“, betont Krach.

Beim sogenannten Modal Split, der den Anteil der jeweiligen Verkehrsarten an der Gesamtstrecke der zurückgelegten Wege bemisst, lag das Auto ausweislich zuletzt 2020 erhobener Daten mit 35 Prozent immer noch auf Platz eins in der Region. Laut Region ist der Verkehrssektor für 31 Prozent der Emissionen des klimaschädlichen Gases Kohlendioxid verantwortlich. „Der Trend zeigt, dass sich Mobilitätsgewohnheiten nicht ändern, wenn die Rahmenbedingungen die alten bleiben“, sagt Krach.

Fokus liegt auf Schienenverkehr

„Das Schienennetz ist das Rückgrat für unsere Planungen“, sagt Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Deshalb will die Region vor allem im Stadtbahnverkehr Linien verlängern und möglichst Querverbindungen schaffen. Dafür benötigt sie 100 zusätzliche Stadtbahnen und einen neuen Betriebshof, den die Üstra in Lahe bereits plant.

Beim S-Bahn- und Regionalzugverkehr sehen die Planer ebenfalls Potenziale. Ziel ist es, alle Regionalzugstrecken mit einem 30-Minuten- statt einem 60-Minuten-Takt auszustatten. „Seit wir das auf der Strecke Hannover–Braunschweig eingeführt haben, haben sich die Fahrgastzahlen verdoppelt“, sagt Franz. Die S-Bahnen sollen auf den sogenannten Stammstrecken in der Landeshauptstadt und deren Nahbereich alle 15 Minuten fahren. „Wenn dadurch Pendler mit langen Wegen vom Auto auf die Bahn umsteigen, sind die Einspareffekte beim Kohlendioxid besonders groß“, erläutert Max Bohnet vom Gutachterbüro Gertz, Gutsche, Rümenapp, das die Region hinzugezogen hat.

Verkehrsplanung als Puzzlespiel: Gutachter Max Bohnet, Regionspräsident Steffen Krach, Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz und Klaus Geschwinder vom Verkehrsmanagement der Region haben viel vor. © Quelle: Philipp Schröder/Region Hannover

Auch der Radverkehr soll Beitrag leisten

Beim Radverkehr setzt die Region auf Schnellwege, Velorouten, ebenfalls auf Querverbindungen und auf jährlich 10.000 zusätzliche Abstellplätze in Hannover und dem Umland. Für Letzteres müssen dann auch Autoabstellplätze und Autospuren auf Straßen entfallen.

Überhaupt würde der Autoverkehr Einbußen hinzunehmen haben. Verkehrsberuhigte Zonen soll es überall in der Region geben, auch sogenannte Superblocks ohne Autos könnten nach Ansicht der Planer in Städten wie Langenhagen oder Burgdorf entstehen. „Nur für ein paar Wochen Blumenkübel aufstellen reicht nicht“, sagt Krach. Insgesamt ist beim Autoverkehr von einem „stadtverträglichen, reduzierten Grundnetz“ die Rede.

Region holt Städte und Gemeinden mit ins Boot

Die Region will ihr Verkehrswendeprogramm gemeinsam mit allen 21 Kommunen vorantreiben. Einer der Gründe ist laut Krach, dass sich die Verkehrswende nicht erreichen lässt, wenn man Hannover gut versorgt, den ländlichen Raum aber außer Acht lässt. Den Bürgermeistern hat die Region ihr Werk kürzlich vorgestellt – „die waren begeistert“, berichtet Klaus Geschwinder, Leiter des Teams Verkehrsentwicklung bei der Region.

Helfen könnte die übergeordnete Behörde den Städten und Gemeinden, wenn es darum geht, bestehende Fördertöpfe anzuzapfen. „Davon gibt es viele, auch wenn der Gesamtbereich Verkehrswende unterfinanziert ist“, erklärt Geschwinder. Was das Paket in der Region kosten würde, haben die Beteiligen einmal grob überschlagen – es sind bis zu 750 Millionen Euro.