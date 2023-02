﻿S-Bahnhof Hannover-Nordstadt: Schäden am Dach beseitigt

THW-Einsatz in Hannovers Nordstadt: Der S-Bahnhof wurde wegen Einsturzgefahr des Dachs gesperrt. Züge wurden umgeleitet. Am Freitag war er wieder freigegeben.

Hannover. Die nächste schlechte Nachricht für S-Bahn-Nutzerinnen und Nutzer in Hannover: Das Dach des Nordstadt-Bahnhofs war nach Aussage einer Bahn-Sprecherin „akut einsturzgefährdet“. S-Bahnen fuhren den Bahnhof am Donnerstagabend nicht an, sondern wurden umgeleitet. In der Nacht zu Freitag wurden die Schäden behoben, um 2.30 Uhr wurde der Bahnhof wieder freigegeben.