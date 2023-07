﻿In Kirchturm gefunden: Verschollene Schiffsglocke der S.M.S. „Hannover“ entdeckt

Hannover. Es war ein stattliches Kriegsschiff, das da am 29. September 1905 in Wilhelmshaven vom Stapel lief. Das Linienschiff der Kaiserlichen Marine war mehr als 125 Meter lang, für 743 Mann Besatzung ausgelegt – und es trug einen klangvollen Namen: Die S.M.S. „Hannover“ war eines von fünf Schiffen der sogenannten „Deutschland-Klasse“.

„Im Mai 1916 nahm die ,Hannover’ an der Skagerrakschlacht teil“, sagt der Marine-Enthusiast Uwe Lüthje. Nach dem Ersten Weltkrieg stand sie dann im Dienst der Reichsmarine. Erst zwischen 1944 und 1946 wurde sie in Bremerhaven abgebrochen. Eine Schiffsglocke hängt seit Langem im Militärhistorischen Museum in Dresden – sonst erinnert nur noch wenig daran, dass es die „Hannover“ einmal gab.

Glocke rief zum Gottesdienst

Jetzt ist jedoch völlig überraschend eine zweite, exakt baugleiche Schiffsglocke der S.M.S. „Hannover“ aufgetaucht – und zwar im Ostseebad Heikendorf an der Kieler Förde. Im vergangenen Jahr haben rund 30 Feuerwehrleute die Glocke in einem spektakulären Einsatz aus dem Turm der inzwischen abgerissenen katholischen Kirche Stella Maris geborgen.

Ein Schiff der „Deutschland-Klasse“: Die S.M.S. „Hannover“ war mehr als 125 Meter lang. © Quelle: Privat

„Über Jahrzehnte hinweg hatte sie dort zu Gottesdiensten geläutet“, sagt Uwe Lüthje. Der 76-Jährige, der selbst im nahen Laboe lebt, ist Experte für Schiffsglocken. Anhand alter Listen konnte er rekonstruieren, dass beide Glocken nacheinander von der Glockengießerei Voss & Sohn in Stettin gegossen wurden. Jedes der Bronzestücke wiegt 158 Kilo, beide sind verziert mit Eichenlaub und Wappen. Unter anderem ist das Sachsenross dargestellt.

Das bereits bekannte Exemplar: Die Schiffsglocke „Hannover“ im Militärhistorischem Museum der Bundeswehr in Dresden. © Quelle: Uwe Lüthje

„Es ist unklar, ob das Schiff beide gleichzeitig an Bord hatte, ober ob die zweite als Reserve gedacht war“, sagt Lüthje. Auch wie die Glocke in den Turm der 1964 eingeweihten Kirche gelangt ist, konnte er nicht mehr ermitteln: „Das habe ich ums Verrecken nicht rausbekommen“, sagt er – Unterlagen dazu gebe es weder bei der Kirche noch bei der Kommune.

An Bord der „Hannover“: Foto mit Schiffsglocke aus der Zeit zwischen 1921 und 1931. © Quelle: Uwe Lüthje

Sicher ist, dass die Kieler Förde am Ende des Zweiten Weltkriegs ein Schiffsfriedhof war. Womöglich war die Glocke an Bord eines der Kriegsrelikte dort – und vielleicht hat jemand sie von dort an Land geholt und später der Kirche zukommen lassen. Doch genau weiß das niemand.

Die katholische Kirche hat die Glocke inzwischen der Gemeinde Heikendorf geschenkt. Sie soll am Heikendorfer Hafen Möltenort ihren Platz finden – ein maritimes Accessoire, das auch an die Geschichte der „Hannover“ erinnert.

