﻿Ein Schlachtfeld in der ZAG-Arena: Heavy-Metal-Band Sabaton singt vom Krieg

Hannover. Mit einem Knall beginnt das Konzert: Sabaton steht plötzlich auf der Bühne der ZAG-Arena – umgeben von Feuerfontänen und eingehüllt in Rauch. „Fast as the wind the invasion has begun“, singt Joakim Brodén, Sänger der schwedischen Heavy-Metal-Band aus Falun, während er vor einem Panzer steht. Zweimal schießt dieser mit lautem Knall. Das riesige Banner hinter der Bühne zeigt ein Schlachtfeld des Ersten Weltkriegs: Soldaten stürmen aus Schützengräben, Doppeldecker fliegen über die verwüsteten Felder. Mit einer Panzerfaust bewaffnet stellt sich Brodén auf die Sandsäcke, die hinter Stacheldraht auf der Bühne gestapelt sind, und schießt auf den Panzer. Ein Knall und der erste Song „Ghost Division“ endet.

Sabaton in Hannover: Am Ende schweigen die Waffen

Über der Bühne hängt ein Schriftzug in Großbuchstaben: „The Tour to End All Tours“. Anders, als es der Titel zunächst vermuten lässt, ist das nicht Sabatons letzte Tour. Es ist eine Anspielung auf den Ersten Weltkrieg: auf den Krieg, der alle Kriege beenden sollte. Die meisten Songs, die die Band spielt, thematisieren diesen Weltkrieg. So wie auch fast alle Veröffentlichungen der Band seit 2019; und wenn nicht mit dem Ersten Weltkrieg, beschäftigen sich die Texte mit irgendeinem anderen Krieg.

Ein Schlachtfeld auf der Bühne: An Feuer und Explosionen spart Sabaton nicht. © Quelle: Florian Petrow

Zwei Vorbands haben das Publikum darauf bereits eingestimmt. Zuerst spielt die finnische Hard-Rock-Band Lordi, vielen bekannt von ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 2006 mit „Hard Rock Hallelujah“. Danach bringt die japanische Band Babymetal eine Mischung aus J-Pop und Metal auf die Bühne. Erst mehr als zwei Stunden nach Konzertbeginn ist Sabaton selbst an der Reihe.

Sie nehmen sich einen Moment Zeit, um ihren Fans zu danken. Ihr Album „The War to End All Wars“ ist nur wenige Tage nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine erschienen. Unglückliches Timing nennen es die Bandmitglieder. Trotzdem erreichte das Album Platz eins der deutschen Charts und hielt sich dort zwölf Wochen.

Der letzte Song vor der Zugabe widmet sich schließlich dem wahrscheinlich friedlichsten Moment des Ersten Weltkriegs: dem Weihnachtsfrieden von 1914. „And today we’re all brothers, tonight we’re all friends. A moment of peace in a war that never ends.“ Ein Soldat in deutscher Uniform spielt dazu auf einem Klavier, an das sich ein Soldat in britischer Uniform lehnt. Und das Publikum erleuchtet die Arena mit Handytaschenlampen.

