Seit 85 Jahren versorgt die Salinen-Apotheke Badenstedt mit Medikamenten. Nun geht das Inhaberehepaar Krueger in Rente. Die Apotheke übernimmt Nachfolger Frederik Berndt – allerdings unter einer Bedingung.

Badenstedt. Seit 36 Jahren leitet Peter-Max Krueger zusammen mit seiner Frau Gabriele die Salinen-Apotheke im Stadtteil Badenstedt. „Sie steht vorn an der Theke und kennt unsere Kundinnen und Kunden mit Vornamen. Ich arbeitete im Hintergrund“, erzählt Peter-Max Krueger. Dass sich Gabriele Krueger auch noch viele der Krankengeschichten ihrer Kundschaft merken kann, trage maßgeblich zum guten Ruf der Apotheke bei, so der Inhaber. Nun geht es allerdings für die beiden in den Ruhestand. Genug Zeit füreinander möchten die beiden künftig haben – und genug Zeit, um Verwandte zu besuchen, die weiter entfernt wohnen. Doch angesichts des neuen Lebensabschnitts fühlt sich vor allem Peter-Max Krueger zwiespältig, denn die Apotheke ist schon seit 85 Jahren im Besitz der Familie.