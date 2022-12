Landwirt Christian Bruns will den Klimaschutz und die Artenvielfalt in der Region stärken. Dafür bietet er Blühwiesen und Baumpatenschaften für Organisationen und Privatpersonen an. Am Sonnabend haben zwölf Patinnen und Paten auf seiner Weide in Sehnde-Bilm die ersten Bäume und Sträucher gepflanzt.