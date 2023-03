Das Leseförderfestival „Salto Wortale“ in Hannover geht neue Wege. Erstmals gibt es Angebote auch schon für Kita-Kinder. Und das Lesezelt gastiert nicht nur vor dem Neuen Rathaus, sondern auch am Mühlenberg.

Hannover. Die städtische Leseförderung geht neue Wege: Die Veranstalter von „Salto Wortale“ und der Jugendbuchwoche Hannover haben sich zusammengeschlossen und ein neues gemeinsames Festival für Kita-Kinder und Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 1 bis 8 gestaltet. „Salto Wortale“ wird nach der Woche im Zirkuszelt am Neuen Rathaus vom 22. bis 26. Mai ins Stadtteilzentrum Weiße Rose am Mühlenberg ziehen, wo vom 31. Mai bis 7. Juni Angebote laufen. Das Festivalmotto in diesem Jahr steht unter der Überschrift „Starke Gefühle“. Im Zelt vor dem Rathaus und im Stadtteilzentrum am Mühlenberg gibt es Lesungen, Workshops, Book-Slams und eine Ausstellung. Zudem gibt es zahlreiche Veranstaltungen in der Stadtbibliothek und im Stadtteilzentrum.