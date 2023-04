﻿Luft und Lebensqualität: Umweltzone ade – wie es jetzt in Hannover weitergehen sollte

Was kommt nach der Umweltzone, die 2024 ausläuft? Von sauberer Luft ist die Stadt jedenfalls noch weit entfernt. Wenn Hannover frei durchatmen will, sind auch Schritte notwendig, die erst einmal unpopulär sind. Die Zukunft verspricht jedoch mehr Lebensqualität. Eine Analyse.

Hannover. Die Umweltzone in Hannover wird ab Anfang 2024 Geschichte sein. „Gerne hätten wir die Regelung fortgesetzt, um die Luft in Hannover so sauber wie möglich zu halten und die Lebensqualität zu verbessern“, klagt Umweltdezernentin Anja Ritschel (Grüne) und macht deutlich: „Die Umweltzone ist das schärfste Schwert im Kampf gegen Luftverschmutzung.“