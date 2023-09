Allie

Familie mit Star-Faktor: Tochter von Scorpions-Profi Robin Thomson in Fernsehspot

Papa Robin Thomson ist Eishockeyprofi bei den Scorpions, Mama Dana Sängerin, Opa Greg Eishockeytrainer: Thomsons Tochter Allie (4) hat das Erfolgs-Gen in sich und spielt jetzt schon in einem TV-Werbespot mit. Große Firmen fragen bereits an.