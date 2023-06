﻿Vom schlechten Schüler zum Saxofonprofi: So veränderte die Jazzmusik Alexander Hartmanns Leben

Hannover. Abends steht er auf den Bühnen Deutschlands und begeistert Menschen mit seinem Saxofonspiel. Morgens gibt er Musikunterricht an Schulen, erklärt den Mädchen und Jungen, was am Jazz so besonders ist, und was die Bluenote im Blues bedeutet. Das Einprägsame für die Kinder daran: Alexander Hartmann spricht nicht nur theoretisch zu den Schülerinnen und Schülern, sondern spielt auch musikalische Beispiele mit Kontrabassist Peter Schwebs vor. „Jazz2School“ heißt das Projekt, das für den Berufsmusiker eine Herzensangelegenheit ist.

Dass Hartmann noch mal freiwillig in die Schule gehen würde, hätte er sich als junger Mensch nicht träumen lassen. Denn seine eigene Schulzeit war eher traumatisch. In Hamburg geboren, verbringt er seine Kindheit auf dem Gut Adolphshof bei Hämelerwald, den seine Eltern als Biohof führen. Hartmann stammt aus einer Familie von Landwirten, bis 1900 besaß die Familie den damaligen Hartmannshof an der Beethovenstraße in Linden.

Eine Kindheit mit Mobbing und schlechten Noten

Seine Kindheit in den Siebziger- und Achtzigerjahren ist nicht leicht. „Ich war ein leicht dickliches Kind und Sohn von Biobauern – die waren damals noch nicht besonders angesehen. Ich wurde in der Schule gehänselt und gemobbt, war ein Außenseiter“, erinnert er sich. Das wird auch mit dem Wechsel an die weiterführende Schule, zum Gymnasium Lehrte, nicht besser. Im Gegenteil: Die fünfte Klasse muss er wiederholen, zunehmend verweigert er sich dem Lernstoff, der Mitarbeit und Teilnahme am Unterricht. „Schließlich haben die Lehrer meinen Eltern nahegelegt, dass ich vom Gymnasium abgehen soll“, berichtet Hartmann. Auch das Abschlusszeugnis der Mittleren Reife ist kein Ruhmesblatt – er kann sich einfach nicht zum Lernen motivieren.

Er macht auf Wunsch der Eltern eine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker, stellt aber fest, dass auch das nichts für ihn ist. So macht er schließlich sein Fachabi – und entdeckt, dass Schule auch Spaß machen kann. Und so folgen die guten Noten ein. Doch im Gegensatz zu seinen Eltern, die möchten, dass ihr Ältester später den Gutshof übernimmt, weiß er, was er nicht werden will: Bauer.

Denn inzwischen hat Alexander Hartmann die Musik für sich entdeckt. Schon als Kind spielt er Blockflöte, später bekommt er Klavierunterricht. Doch auch hier gelingt der Einstieg nicht wirklich spielend: „Ganz gepackt hat es mich damals noch nicht. Ich musste mich durch alle Bach-Inventionen arbeiten, das hat keinen Spaß gemacht“, erinnert sich der Musiker.

Saxofon-Romantik mit einer Jazzband

Die Erkenntnis, welche Musik ihn wirklich packt, kommt erst Mitte der Achtzigerjahre. In Hannover ist er häufig im UJZ Kornstraße, hört Rockabilly, lernt die Punkszene kennen. Und entdeckt den Jazz. „Ich war so begeistert, fühlte mich wie in einem Film gefangen, habe ganz oldschool einen Anzug getragen und wollte dazugehören. Das war sehr romantisch gedacht – ich habe mir einfach ein Saxofon gekauft.“ Er gründet seine erste Jazzband, obwohl er nur einen Ton spielen kann. Egal.

Und dieses Mal klappt es mit der Motivation. Er übt und übt. Und übt. Hört stundenlang das gleiche Stück auf der Schallplatte und spielt dazu. Bastelt sich eigene Übungskassetten, indem er die Songs auf dem Band immer wieder hintereinander klebt.

Fast täglich Konzerte: Jazzmusiker Alexander Hartmann tritt in ganz Deuschland auf. © Quelle: Tobias Wölki

Dann ereignet sich ein großes Unglück: Weil er beim Helfen auf dem elterlichen Hof unkonzentriert ist – er will schnell fertig werden, um weiter das Saxofonspiel zu üben – gerät seine Hand in eine Maschine, und sein Zeigefinger wird abgerissen.

„In der Unfallklinik wollten sie den Finger ganz amputieren, doch ich habe mich verzweifelt dagegen gewehrt. Dann hätte ich nicht mehr spielen können“, erinnert sich Hartmann. Er überredet die Ärzte zum Wiederaufbau des Fingers. Ein Dreivierteljahr und viele Operationen später steht fest: Der Finger ist zwar steif, aber die Chirurgen haben ihn in einem solchen Winkel moduliert, dass er die Klappen am Saxofon erreichen kann.

Und Hartmann übt weiter – voller Besessenheit nach einem eigenen Übungsplan, mindestens acht Stunden täglich. „Ich habe ja erst mit Anfang 20 mit dem Spielen angefangen, eigentlich war das viel zu spät, um noch eine professionelle Karriere zu starten.“ Er lebt von seinem Ersparten aus der Lehre.

Mit Ende 20 will er noch Musik studieren, aber wird überall abgelehnt. Er sei zu alt, und mit dem steifen Finger werde das nichts, heißt es. Doch davon lässt sich der junge Mann nicht entmutigen. „Ich habe alles auf eine Karte gesetzt“, sagt Hartmann. Er sucht sich die Lehrer selbst, nimmt Meisterkurse bei David Liebman, Benny Golson, Tony Lakato, begründet mit Solid Jazz seine Selbstständigkeit als Musiker und gewinnt 1993 bei dem Wettbewerb „Winning Jazz“, später wird er dort Jurymitglied. Hartmann spielt mit Jazzgrößen wie Bill Ramsey, Silvia Droste, Torsten Goods, Florian Poser, Romy Camerun und Ulita Knaus zusammen, reist von einem Auftritt zum nächsten.

Profimusiker in der Schule: Alexander Hartmann und Peter Schwebs begeistern Schüler mit „Jazz2School“. © Quelle: Alexander Hartmann

Und er, der nie Musik studiert hat, wird Dozent. Fünf Jahre unterrichtet er am Musikzentrum, seit 2010 ist Hartmann Dozent für Saxofon an der Musischen Akademie Braunschweig und hat seit 2016 einen Lehrauftrag für Saxofon an der Uni Hildesheim. Während der Corona-Zeit hat er mit „The Story of Jazz“ bei TUI Cruises an Bord der „Mein Schiff 1“ eine eigene Show. „Es war das einzige Kreuzfahrtschiff, das überhaupt herumfahren konnte, weil es alle Auflagen erfüllen konnte. Es war fast wie ein Geisterschiff.“ Doch es gab Geld, für Kulturschaffende in dieser Zeit etwas Besonderes: „Ich habe Familie, zwei Kinder, von irgendwas mussten wir ja leben.“

Jazzstunden für Schüler

Diese schwierige Zeit hatte aber auch etwas Gutes. Es entstand die Idee, Jazz nicht nur zu spielen, sondern auch in Schulen darüber zu erzählen – ein Format, das er während Corona entwickelt hat. Das Projekt „Jazz2School“ ist heute eine Mischung aus Workshop und Gesprächskonzert und wird weitgehend von der Volksbank gesponsort, die Schulen müssen sich nur mit 10 Prozent an den Kosten beteiligen.

Früher hasste er die Schule: Heute liebt es Alexander Hartmann (rechts), Schüler an Musik heranzuführen, mit ihnen zu musizieren und ihnen zu zeigen, dass auch Musiktheorie gar nicht so schwer ist. © Quelle: Alexander Hartmann

Inzwischen ist die Nachfrage so groß, dass Hartmann und Kontrabassist Peter Schwebs ihr Angebot ausgeweitet haben: Sie bieten „Jazz2school“ nun auch als Schulausflug an anderen Orten an. „In Hannover werden wir im GiG-Saal Jazzstunden für Schüler geben“, kündigt der Saxofonist an.

Für Hartmann ist der Auftritt vor Schülerinnen und Schülern immer noch etwas Besonderes. Ein lebendiger Musikunterricht sei für Kinder nachhaltig wichtig und eindrucksvoll. Ihn selbst habe die Musik gerettet – auch über mangelnde Schulnoten hinweg. „Wenn dich wirklich die Leidenschaft packt, dann gibst du alles dafür. Und dann kannst du alles erreichen“, sagt er. Mit seiner Geschichte will er auch Mut machen, nicht aufzugeben, sondern dem nachzuspüren, wozu man sich wirklich berufen fühlt.

