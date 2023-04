﻿Schadsoftware legt Teile der Üstra in Hannover lahm – Verkehr läuft

Hannover. Die Üstra ist Ziel eines Angriffs mit einer Schadsoftware geworden. Das Verkehrsunternehmen hat deshalb unterschiedliche Systeme vom Netz genommen – was Fahrgäste vor allem daran bemerken, dass Fahrgastinformationen an den Anzeigetafeln der Stationen und in den Bahnen zumindest teilweise nicht zur Verfügung stehen. „Die Infrastruktur für den Betrieb ist aber nicht betroffen, der Bus- und Bahnverkehr kann regulär weiterlaufen“, sagt Sprecher Heiko Rehberg.

Bemerkt worden ist der Angriff bereits am Freitag um 6 Uhr. Als Folge waren im Verlauf nicht nur die Anzeigen beeinträchtigt. Beim Kundenservice sind sowohl die E-Mail-Kommunikation als auch die telefonische Erreichbarkeit eingeschränkt. Auch im Kundencenter am Platz der Weltausstellung war am Wochenende kein regulärer Betrieb möglich, was zum Beispiel Kartenumtausch oder Erstattungszahlungen an Kunden etwa für Fahrtausfälle verhinderte.

Analyse zur Ursache läuft noch

Wie lange die Störung noch andauern wird, war am Sonnabend nach Angaben von Rehberg noch unklar. „Über die genaue Ursache sind wir noch in der Analyse und möchten dazu nicht spekulieren“, erklärte er. Ob es sich um einen Hackerangriff nebst entsprechender Forderungen handele, sei unklar, aber auch nicht komplett auszuschließen.

Am kommenden Montag, 3. April, beginnt in Hannover wie überall im Bundesgebiet der Verkauf des preisgünstigen Deutschlandtickets für Busse und Bahnen. „Dieser ist durch die Störung bei der Üstra nicht beeinträchtigt“, betont Rehberg. Das Deutschlandticket ist in der Region über den Großraum Verkehr Hannover (GVH) erhältlich, und zwar zunächst ausschließlich in digitaler Form via App auf das Smartphone.