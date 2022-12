﻿Putz kracht auf Schreibtisch: Bundespolizei in Hannover räumt Gebäude

Erst die Bereitschaftspolizei in Hannover, jetzt die benachbarte Bundespolizeidirektion: Wie jetzt herauskommt, fiel dort in einem maroden Gebäude ein großes Stück Putz aus der Decke auf einen Schreibtisch. Das Haus ist seitdem komplett gesperrt. Ein Datum für die Sanierung gibt es nicht.

Hannover. Die Bundespolizeidirektion Hannover in der List hat spontan eines ihrer Bürogebäude geräumt. Nach Informationen dieser Redaktion krachte ein größeres Stück Putz aus der Decke direkt auf einen Schreibtisch. Das mehr als 100 Jahre alte Objekt ist dringend sanierungsbedürftig. Erst kurz zuvor hatten zwei Hundertschaften der niedersächsischen Polizei in einem Brandbrief auf ihre völlig maroden Diensträume in unmittelbarer Nachbarschaft aufmerksam gemacht.