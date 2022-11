Fury in the Slaughterhouse erhält den Stadtkulturpreis, Sonderauszeichnung für Obdachlosenhilfe

Die hannoversche Rockband Fury in the Slaughterhouse erhält den Stadtkulturpreis 2022 vom Freundeskreis Hannover. Der Sonderpreis geht an den Verein „Neues Land“, für dessen bürgerschaftliches Engagement in der Drogen- und Obdachlosenhilfe.