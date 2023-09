﻿Schauspielerin Denise M’Baye über die rassistischen Schmierereien in Hannover und eine offene Gesellschaft

Hannover. Bevor am Freitag mit „Richard III.“ die Spielzeit am Schauspielhaus begann, gab es im Hof eine kleine Eröffnungsfeier. Intendantin Sonja Anders hatte als Gast Denise M’Bay eingeladen. Die hannoversche Schauspielerin sang – begleitet von Christian Decker (Fury in the Slaughterhouse) und Jens Eckhoff (Wir sind Helden) – ein paar Lieder, vor allem aber hielt sie eine bemerkenswerte Rede über ihre Gedanken nach den rassistischen Schmierereien an der Lister Meile – die Betreiber des betroffenen Lokals sind ehemalige Mitschüler der Lindenerin. Wir geben die Rede im Wortlaut wieder:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gestern wurde ein 39-jähriger Mann von der Polizei gefasst. Er hatte rassistische Parolen an die Fenster des Ladens meiner ehemaligen Mitschüler gesprüht. Hier in unserer Stadt. Ich kann seitdem an nicht viel anderes denken. Obwohl mich dieser Vorfall nicht überrascht hat, hat er mich erschüttert.

Eigentlich wollte ich heute eine fröhliche, beschwingte, optimistische, freie Rede halten, stattdessen halte ich meine Notizen in der Hand, um nichts zu vergessen, was wichtig ist. Dabei werde ich sowieso nicht alles sagen können, und das versuche ich auch nicht.

„Immer ein Teil eines Ganzen“

Es ist wie in der Musik oder der Poesie oder wie im Theater. Es wird nie auserzählt sein. Es bleibt immer etwas übrig. Etwas, das in Ihrer Verantwortung liegt, in meiner Verantwortung, in unserer Verantwortung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was sich so schwer anhört, ist eigentlich sehr schön: Wir sind immer ein Teil des Ganzen.

Ich sehe dich. Und du siehst mich. Und wir können auch nicht wegsehen. Wir können nur so tun. Wir spüren einander immer! Das Leid, die Freude. So sehr wir es auch zu verschütten versuchen.

„Eine Einladung hinzusehen“

Eine Frau, die in dem Stadtteil geboren wurde, in dem ich aufgewachsen bin – in Linden – hat Folgendes aufgeschrieben: „Das größte begangene Böse, ist das Böse, das von niemandem getan wurde, das heißt von Menschen, die sich weigern, Personen zu sein.“ Vielleicht meinte Hannah Arendt damit die Menschen, die so tun, als würden sie wegsehen.

Auch eine Lindenerin: Die Philosophin Hannah Arendt (1906–1975). © Quelle: Archiv

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn ich Hannah Arendt heute in Linden treffen könnte, würde ich ihr sagen: „Hey Hannah, ich bin übrigens auch eine Person, auch wenn ich schwarz bin.“ Denn Hannah Arendt schrieb auch äußert rassistische Dinge, die mich sehr irritieren. Und dann würde sie vielleicht sagen: „Oh ja sorry, ich wusste es damals in den Fünfzigern nicht besser. Wie gut, dass ihr heute so weit seid und Klartext sprecht, weiter so!“

Wenn ich hier vom Schmerz erzähle, vom Unwohlsein und von dem Vorfall auf der Lister Meile mit den schlimm beschmierten Fenstern, dann ist das eine Einladung. Eine Einladung hinzusehen und hinzuspüren.

Das Gefühl: „Ich bin hier falsch“

Eine Einladung wie die, in dieses Haus zu kommen. Die Türen hier sind weit geöffnet und öffnen sich noch weiter. Das Foyer zum Beispiel ist ein Ort zum Verweilen. Ein Ort zum Arbeiten. Zum Ins-Gespräch-Kommen mit Menschen, die man sonst vielleicht nicht treffen würde.

Ein Ort für alle? Für manche ist die Schwelle hierher dennoch zu hoch.

Ich selbst war mit 17 oder so das erste Mal in der Oper. Eine Freundin hatte mich mitgenommen. Ich konnte nichts damit anfangen. Wir waren als Kinder fast nie im Theater, und auf den Bühnen gab es auch niemanden, der oder die so aussah wie ich, nie. Mir war klar: „Das hier, das ist nicht für mich.“ Auch als ich selbst schon auf der Bühne stand und dann später vor der Kamera, habe ich noch gedacht: Das hier ist alles nicht für mich. Ich bin hier falsch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aber auch diese Geschichte ist nicht auserzählt und all die Geschichten, die sich noch den Weg bahnen oder auch schon gebahnt haben. Die durch immer vielfältigere Perspektiven hoffentlich auch immer mehr Menschen teilhaben lassen, die sich so wie ich überwinden mussten, in diese Räume zu gehen. Diese Geschichten sind ein Stück Hoffnung.

Lesen Sie auch

Der „Wurm des Gewissens“

Ich wünsche mir, dass wir uns begegnen. Uns hören, uns sehen und uns zulassen. Ich wünsche mir, dass wir verantwortlich mit dem umgehen, was dann noch übrig bleibt. Dann beklagen wir gemeinsam die Parolen derer, die uns die Sicht aufeinander versperren wollen. Die nicht nur die Fenster unserer Stadt verschmutzen, um zu versuchen, uns den Blick aufeinander zu verwehren.

Dann können wir uns sehen, dann können wir es zulassen, mitzufühlen, dann können wir es zulassen, uns zu spüren. Dann weigern wir uns nicht, wie Hannah Arendt sagt, Personen zu sein. Nicht nur für die anderen, sondern für uns selbst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei Shakespeare sagt Margaret zu Richard: „Der Wurm des Gewissens nagt noch an deiner Seele.“ Und da liegt für mich die Hoffnung.

Ich wünsche eine tolle Spielzeit. Toi, toi, toi.“

HAZ