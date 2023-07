﻿Schiedsmann in der Südstadt-Bult: So will Uwe Hellweg Konflikte lösen

Südstadt/Bult. „Ich schlittere immer in alles so rein“, sagt Uwe Hellweg schmunzelnd. Eigentlich ist der 69-Jährige bereits im Ruhestand und geht nebenbei seiner Leidenschaft und früheren Berufung nach: dem Fotografieren und Dolmetschen. Seit dem Frühsommer ist noch ein Punkt auf dieser Liste hinzugekommen. Hellweg ist der neue Schiedsmann im Stadtbezirk Südstadt-Bult.

Mentalität statt Sprache verstehen: Hellweg bringt besondere Perspektive mit

Durch seinen früheren Beruf als Fotojournalist und Reisebegleiter hat Hellweg viel Zeit im Ausland verbracht. Und egal wo er war – ob in den Tiefen Lateinamerikas, in Tibet oder in Afrika – habe er immer wieder staunend festgestellt, wie unterschiedlich die Menschen vor Ort leben und ticken. Heute wisse er deshalb: „In der Regel hilft es mehr, die Mentalität eines Klienten zu verstehen, als nur seine Sprache sprechen zu können.“

So konnte Hellweg, der fünf Sprachen spricht, bereits in einem scheinbar ausweglosen Fall zwischen zwei Ghanaern vermitteln. Dabei haben ihm aber weniger seine Dolmetscher-Fähigkeiten als vielmehr seine Erfahrung geholfen. „Die Situation schien ausweglos“, erzählt er, „so zerstritten waren die beiden.“ Doch dann habe er sie gefragt, wie sie das Problem in ihrer Heimat lösen würden. So habe er schließlich eine Einigung erreichen können. Diese internationale Perspektive und Weltoffenheit seien es, die Hellweg mit in sein neues Amt bringen wolle. Dabei hoffe er, dass künftig auch Menschen mit Migrationshintergrund den Mut finden, ihn bei Streitereien anzusprechen.

Schiedsmann – was ist das überhaupt?

In Hannover hat jeder Stadtbezirk seinen eigenen ehrenamtlichen Schiedsmann – oder eine Schiedsfrau. Eingesetzt wird er von der Bezirkspolitik, zunächst für fünf Jahre. „Unsere Hauptaufgabe ist es, nachbarschaftliche Rechtsfragen zu schlichten“ erklärt Hellweg. Sollten sich in Südstadt oder Bult zwei Nachbarn um Lärm, Gartengrenzen, üble Nachrede und Ähnliches streiten und eine Partei rechtliche Schritte einleiten wollen, landet der Fall zunächst einmal bei ihm.

Die römische Göttin der Gerechtigkeit Justitia hält Waage und Schwert: In Niedersachsen ist bei Nachbarschaftsstreitigkeiten der eg uzu den schiedsleuten vorgeschrieben. © Quelle: Frank May/dpa (Symbolbild)

In Niedersachsen ist es sogar Pflicht, in Rechtsfragen zwischen Nachbarn zunächst ein Schiedsgericht einzuschalten. Der Vorteil aus der Sicht Hellwegs: Die Gerichte würden entlastet, und die beteiligten Parteien könnten viel Geld sparen. „Vor einem Prozess rate ich den Leuten immer, dass sie sich überlegen sollen, welche Kosten auf sie zukommen, wenn sie keinen Erfolg haben.“ Durch seine jahrelange freiberufliche Arbeit hat Hellweg schon diverse Zivilprozesse durchgestanden und damit eine Menge Erfahrung gesammelt, die er jetzt in sein Amt als Schiedsmann einfließen lassen kann.

Trotz misslungenen Vorstellungsgesprächs: Feuerprobe bestanden

Zu seinem Posten ist der Rentner über eine Anzeige in den sozialen Medien gekommen. „Ich habe online gelesen, dass ein neuer Schiedsmann für meinen Bezirk gesucht wird, und mich dann einfach mal beworben“, verrät er. Daraufhin sei er zu einem digitalen Bewerbungsgespräch eingeladen worden – und prompt funktionierte die Technik nicht mehr. „Ich saß also da und konnte alle hören, aber niemand hat mich verstanden.“

Er dachte schon, dass es das war mit dem Job. Dementsprechend überrascht hat er reagiert, als ihm die Stelle dann doch angeboten wurde. Seit Mai ist er nun im Amt und hat schon seinen ersten Fall erfolgreich gelöst – oder zumindest den Gerichtsprozess verhindert, wie der Schiedsmann selbst sagen würde. „Die Parteien in jedem Fall wieder zu einer freundschaftlichen Nachbarschaft zusammenzubringen – das Ziel wäre wohl unrealistisch. Aber ich werde mein Bestes geben, um jeden Gang vors Gericht zu verhindern“, verspricht Hellweg.

Info: Kontakt zum Schiedsmann Uwe Hellweg gibt es unter Telefon (0511) 44457833 oder mobil unter (01575) 2042018 sowie unter uhell@gmx.de per E-Mail. Erreichbar ist er in der Regel täglich von 10 bis 20 Uhr.

