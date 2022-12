﻿Schießerei am Steintor: Ratspolitik fordert mehr Kontrollen

Die jüngste Schießerei am Steintor – mitten in der neuen Waffenverbotszone – hat die Ratspolitik alarmiert. Die Grünen können die Forderung von Anwohnern nach mehr Polizeipräsenz nachvollziehen, CDU und FDP wünschen sich mehr Kontrollen.

Hannover. Ist eine Waffenverbotszone am Steintor sinnvoll, obwohl sie die Schießerei vor einigen Tagen nicht verhindern konnte? Ratspolitiker halten an der Verbotszone fest, wünschen sich aber mehr Polizeipräsenz und mehr Kontrollen rund ums Steintor. „Die Verbotszone schafft den rechtlichen Rahmen, aber dadurch können Verbrechen nicht verhindert werden“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich.

In der Nacht zum ersten Weihnachtstag kam es vor dem Lokal "Miami Vice" zu einem Schusswechsel. Vier Personen wurden verletzt. Auslöser waren nach Angaben der Polizei Streitigkeiten zwischen zwei Männern in dem Lokal. Bereits in der Bar soll es zu einer Schlägerei gekommen sein. Der verdächtige Schütze befindet sich auf der Flucht.

Grüne: Wunsch von Anwohnern nach mehr Polizeipräsenz ist verständlich

Die Grünen halten die Waffenverbotszone, die Stadt und Polizei vor gut zwei Wochen verhängt haben, keineswegs für überflüssig, im Gegenteil. "Der Vorfall bestärkt uns darin, dass die Maßnahme richtig ist", sagt Grünen-Ordnungspolitiker Norbert Gast. Risiken würden durch die Zone minimiert, aber Verbrechen ließen sich nicht komplett aus der Welt schaffen. "Die Forderung von Anwohnern nach mehr Polizeipräsenz am Steintor und am Marstall ist verständlich", sagt Gast. Eine Initiative von Bewohnern des Marstalls hatte gegenüber dieser Zeitung ihren Wunsch bekräftigt, dass eine mobile Polizeiwache auf dem Areal eingerichtet wird.

Die SPD betont, dass eine Verbotszone die Hürde für das Mitführen von Waffen erhöhe. „Alles Weitere muss von den Sicherheitsbehörden geleistet werden und kann nicht Aufgabe der Stadt sein“, findet SPD-Fraktionschef Kelich.

Nach der Schießerei: Die Polizei sichert Spuren vor einer Bar am Steintor. © Quelle: Frank Tunnat

CDU und FDP: Polizei und Ordnungsdienst in der Pflicht

Das sieht die CDU anders. „Die Stadt darf sich nicht allein auf die Polizei verlassen und muss selbst mit dem Ordnungsdienst engmaschig kontrollieren“, sagt CDU-Fraktionschef Felix Semper. Ohne regelmäßige Kontrollen sei eine Waffenverbotszone ein stumpfes Schwert. „Flankierend brauchen wir auch Videoüberwachung im Bereich der Zone“, sagt Semper.

Ähnlich argumentiert die FDP. „Einfach Schilder aufstellen, die das Tragen von Messern und anderen Waffen verbieten, reicht nicht“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Er wünscht sich deutlich mehr Kontrollen, und zwar von Polizei und Ordnungsdienst zusammen. „Solche gemeinsamen Streifen entlasten die Polizei und haben sich bewährt“, sagt Engelke.

Immer mehr Messerattacken

Stadt und Polizei hatten Anfang Dezember ein Waffenverbot für Steintorplatz, Marstall, Raschplatz und Andreas-Hermes-Platz ausgesprochen. In den Tabuzonen dürfen keine Waffen und gefährlichen Gegenstände mitgeführt werden. Dazu zählen Schuss- und Stichwaffen, aber auch Küchenmesser und Hämmer. Die Polizei darf Personen, die ihnen verdächtig erscheinen, ohne Anlass durchsuchen. Hintergrund für die Maßnahmen ist ein deutlicher Anstieg von Messerattacken in Hannover. Nach Angaben der Polizei haben sich an Steintor, Marstall und Raschplatz die Messerangriffe von 2021 auf 2022 um 54 Prozent erhöht.