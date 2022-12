﻿Schießerei im Steintorviertel Hannover: Suche nach dem Täter dauert an

Nach der Schießerei in Hannovers Steintorviertel an Weihnachten ermittelt die Polizei mit Hochdruck. Der Schütze, der zwei Männer vor der Bar „Miami Vice“ an der Scholvinstraße schwer verletzte, ist weiter auf der Flucht. Beamte hoffen auf weitere Hinweise durch Videokameras der Clubs.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket