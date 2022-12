﻿Schießerei am Steintor Hannover: Vier Männer verletzt, Täter auf der Flucht

Die Polizei Hannover ermittelt nach einer Schießerei im Steintorviertel. In der Nacht zum ersten Weihnachtstag haben auf der Scholvinstraße vier Männer Verletzungen erlitten. Zwei von ihnen wurden von Kugeln in den Beinen getroffen. Nach dem Täter wird auch Stunden nach den Schüssen weiter gefahndet.

Hannover. Mehrere Männer haben in der Nacht zum ersten Weihnachtstag nach Schüssen in Hannovers Steintorviertel Verletzungen erlitten. Insgesamt gibt es vier verletzte Personen an der Scholvinstraße, sie kamen in Krankenhäuser. Schwer bewaffnete Beamte sicherten den Tatort ab. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen versuchter Tötung in der Scholvinstraße aufgenommen und die Fahndung nach den mutmaßlichen Schützen eingeleitet. Auch am Sonntagmittag ist der Täter zunächst weiter auf der Flucht.