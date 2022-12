﻿Prozess nach Schießerei in Fuhrberg: 25-Jähriger soll auf 16-Jährigen geschossen haben

Hannover. Eine schluchzende Mutter, ein besorgt blickender Vater und drei weinende Schwestern im Zuhörerbereich des Landgerichtssaals 127: Der Auftakt des Prozesses gegen einen 25-Jährigen aus Großburgwedel begann am frühen Donnerstagmorgen recht emotional. Seine Mutter jedenfalls ist von der Unschuld des Angeklagten überzeugt, der sein Gesicht hinter einer Akte verbarg. „Das waren die anderen“, sagte sie später. Doch welches mögliche Drama sich tatsächlich hinter dem Vorwurf des „versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz“ verbirgt, wird sich wohl erst im Verlauf des Verfahrens offenbaren.

Rückblick: Am 7. Juni dieses Jahres soll der 25-Jährige, ein in Syrien geborener Mann mit deutschem Pass, aus Burgwedel ins nahe Fuhrberg gefahren sein. Mit im Auto: Zwei weitere Personen (20, 21) und laut Anklage ein silberfarbener Revolver, Kaliber 38 Spezial. Das Ziel: Einen 16-Jährigen zur Rede zu stellen, der die Schwester des 25-Jährigen „belästigt und an der Schulter festgehalten“ haben soll, so die Staatsanwaltschaft.

Streit und Schläge vor dem Wohnhaus

Vor dem Haus der Familie des 16-Jährigen soll es ab 21.30 Uhr zu hitzigen verbalen Anfeindungen und auch Schlägen gekommen sein. „Beteiligt waren sechs bis zehn meist junge Männer. Vielleicht auch mehr“, hatte damals der Sprecher der Polizei­direktion Hannover, Marcus Schmieder, berichtet.

Damit nicht genug: Plötzlich soll der im Landgericht eher schmächtig wirkende 25-Jährige den Revolver gezogen und mehrfach auf den 16-Jährigen geschossen haben. Dieser erlitt laut Anklageschrift schwere Verletzungen im Bereich von Leiste und Hoden. Dabei habe der Schütze laut Staatsanwaltschaft nicht nur den Tod des 16-Jährigen billigend in Kauf genommen, sondern auch denjenigen weiterer Familienmitglieder. Als diese auf den 25-Jährigen zuliefen, sei er mit seinen zwei Begleitern geflüchtet und habe dabei weitere Schüsse auf zwei Männer abgegeben. Diese trafen glücklicherweise niemanden.

Feuerwehrleute leisten Erste Hilfe

Mitglieder der Feuerwehr Fuhrberg hatten die Eskalation beobachten können, leisteten dem 16-Jährigen Erste Hilfe und riefen den Rettungswagen. In Lebensgefahr soll sich der Teenager nicht befunden haben. Auch der geflüchtete 25-Jährige soll heftige Blessuren wie einen Armbruch und eine Augenverletzung davongetragen haben. Aufgeschreckte Anwohner hatten zudem eine junge Frau mit einer Pistole gefilmt, die in die Luft geschossen haben soll. Wer sie ist, wann und ob sie im laufenden Verfahren auftauchen oder eine Rolle spielen wird, ist noch unklar.

Hinter der Tat könnte nach Informationen dieser Zeitung ein bereits länger zurückliegender Streit zwischen den beiden syrischstämmigen Familien stehen. Offenbar habe die Polizei vor Ort Probleme damit, die auch öffentlich ausgetragenen Streitereien in den Griff zu bekommen.

Mutmaßlicher Schütze stellt sich

Fakt ist: Die 20- und 21-jährigen Begleiter des 25-jährigen mutmaßlichen Schützens wurden noch am Abend von der Polizei festgenommen, der 25-Jährige stellte sich am nächsten Tag der Polizei im Kommissariat Großburgwedel. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Am nächsten Verhandlungstag, dem 14. Dezember, will er sich laut seiner Anwältin Tanja Brettschneider zu den Vorwürfen einlassen.