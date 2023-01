﻿Polizei wertet Schießerei vor „Miami Vice“ am Steintor als versuchten Totschlag

Die Polizei Hannover stuft die Schießerei an Weihnachten vor der Bar „Miami Vice“ am Steintor als versuchten Totschlag ein. Eine Spur zum Schützen fehlt aber auch drei Wochen nach der Tat. Bei der Attacke wurden drei Männer teils schwer verletzt.

Hannover. Die Polizei tritt auch drei Wochen nach der Schießerei mit drei Verletzten vor der Bar „Miami Vice“ in Hannovers Steintorviertel auf der Stelle. Wie die Ermittler jetzt auf Anfrage mitteilen, wird der Vorfall inzwischen aber als versuchter Totschlag eingestuft. Vom Schützen allerdings fehlt weiter jede Spur. Der Unbekannte hatte in der Nacht zum Ersten Weihnachtstag im Streit gezielt auf zwei Kontrahenten geschossen.

"Der Zentrale Kriminaldienst ermittelt weiterhin", sagt Behördensprecher Marcus Schmieder. Nach wie vor ist es so, dass der Streit wohl im "Miami Vice" begann und sich dann kurz vor 3 Uhr nach draußen auf die Scholvinstraße verlagerte. Ein Video, das unter anderem bei Instagram und Tiktok kursiert, zeigt dort eine handfeste Auseinandersetzung. Nachdem ein Mann einen Tritt gegen den Kopf bekommt, zieht er eine Pistole, lädt sie durch und schießt dreimal.

Schüsse am „Miami Vice“: Neuer Zeugenaufruf denkbar

Die erste Kugel ging als Warnung in die Luft, die zwei folgenden offenbar gezielt in die Beine der 22 und 23 Jahre alten Kontrahenten. Fragmente verletzten zudem oberflächlich einen 52-jährigen Türsteher. Die Schwerverletzten kamen ins Krankenhaus. Der Täter konnte noch vor Eintreffen der Polizei fliehen. Schon unmittelbar nach dem Weihnachtsfest teilte die Polizei mit, Zeugen zu befragen und Material aus Überwachungskameras der Clubs am Steintor sichern zu wollen.

Aber: „Ein Verdächtiger ist bislang nicht ermittelt“, sagt Schmieder. Der Gesuchte ist etwa 30 bis 40 Jahre alt sowie zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug der Schütze eine schwarze Weste, einen schwarzen Pullover und eine dunkle Hose. Zeugen können sich weiterhin unter Telefon (0511) 109 55 55 melden. Außerdem schließt Schmieder nicht aus, dass demnächst ein neuer Aufruf möglicherweise mit Foto des Verdächtigen kommt. „Weitergehende Maßnahmen wie zum Beispiel eine Öffentlichkeitsfahndung werden beleuchtet.“