Verbrechen

Juli 2010: Mord im Steintorviertel in Hannover. Nach einem Streit über Ergebnisse bei der Fußball-WM erschießt Holger B. in der Gaststätte Columbus an der Goethestraße zwei Italiener.

Der Überfall auf einen Juwelier am Dienstagnachmittag am Steintor in Hannover mit einem verletzten Angestellten hat die Öffentlichkeit erschüttert. Dort gab es in der Vergangenheit immer wieder Schießereien. Die Tat erinnert auch an einige andere spektakuläre Raubüberfälle.

