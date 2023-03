﻿Hat die Kriminalität in Hannover zugenommen, Herr Bliesener?

Steckt Hannover in einer Gewaltspirale? Die drei Schießereien am Steintor, in Herrenhausen und nun – mit einem Todesopfer – in Döhren innerhalb von nur drei Monaten haben viele Menschen erschreckt. Doch die Gewalt habe nicht zugenommen, sagt Thomas Bliesener, Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KfN). Größer werde allerdings die Kluft zwischen Fakten und Emotionen.

Tatort: Ein 22-Jähriger soll nach einem Streit in der Stadtbahn einen Familienvater (34) an der Haltestelle Fiedelerstraße in Döhren erschossen haben.

Herr Bliesener, es gab zuletzt drei verheerende Schießereien in Hannover in nur drei Monaten – eine davon tödlich. Was sagt uns das über die aktuelle Gewaltsituation in der Stadt?

Taten, bei denen Schusswaffen zum Einsatz kommen, sind sehr schwere Fälle von Kriminalität. Fast immer finden diese Taten im sogenannten Hellfeld statt, das heißt, sie sind der Polizei bekannt. Auch wenn man in Hannover aktuell den Eindruck gewinnen kann, dass es eine Häufung von Schießereien gibt, so sagen uns die Statistiken doch etwas anderes. Diese schweren Taten kommen nur sehr selten vor. Weder in Hannover noch in Niedersachsen oder auch im restlichen Land ist eine Häufung zu beobachten. Im Gegenteil: Die Zahlen nehmen eher ab.

Die Zahlen bei schweren Körperverletzungen oder sogar Tötungsdelikten sind also nicht tatsächlich höher, sondern nur gefühlt?

Ja. Sicherlich sind die beiden schweren Schießereien Ausreißer in der Statistik, aber am Ende bleiben es doch Einzelfälle.

„Ängste und Befindlichkeiten sind oft nicht rational begründet“

Das mögliche Unsicherheitsgefühl vieler Menschen ist also unberechtigt?

Über Ängste und Befindlichkeiten kann man ewig streiten, weil sie oft nicht rational begründet sind. Ein Beispiel: Viele fürchten sich vor einem Blitzschlag, aber nicht vor einem Autounfall. Dabei ist das sehr viel wahrscheinlicher. Dennoch sollte man Ängste nie wegwischen, sondern ernst nehmen. Ängste können bei Menschen zu Verhaltensveränderungen führen, sie vermeiden plötzlich Plätze und Orte. Das ist aber der falsche Weg, weil dadurch die Ängste nicht abgebaut werden. Wenn der öffentliche Raum gemieden wird, verpassen Menschen die Chance, ihn als tendenziell sicher wahrzunehmen.

„Die Kluft zwischen Fakten und Emotionen geht immer weiter auseinander“: Thomas Bliesener. © Quelle: Irving Villegas

Das ist Thomas Bliesener Thomas Bliesener ist seit April 2015 Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen. Der Diplompsychologe folgte Niedersachsens ehemaligem Justizminister Christian Pfeiffer auf der renommierten Position. Vorher beschäftigte sich Bliesener an der Universität Göttingen mit der kriminologischen Forschung. Schwerpunkte seiner Arbeit sind unter anderem die Entwicklung von Gewalt und Kriminalität ab der frühen Kindheit sowie die gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter widrigen Lebensumständen (Resilienz).

Eine Studie des Bundeskriminalamts (BKA) hat im vergangenen Jahr aber gezeigt, dass sich viele Bürger trotz sinkender Kriminalität unsicher und sogar bedroht fühlen – insbesondere Frauen. Angst, so irrational sie sein mag, lässt sich offenbar nicht einfach wegdiskutieren.

Es stimmt leider, dass viele Studien zum Ergebnis kommen, dass Bürger sich in ihrem Sicherheitsempfinden eingeschränkt fühlen. Die Kluft zwischen Fakten einerseits und Emotionen andererseits geht immer weiter auseinander. Dafür gibt es einige Gründe. Wenn das Leben grundsätzlich immer bedrohter wirkt – etwa durch die gesamtpolitische Weltlage oder beispielsweise durch den Krieg in der Ukraine – kann sich das auch auf das Sicherheitsempfinden hier im Land auswirken. Auch die ständige Informationsflut, der wir heute ausgesetzt sind, kann das Sicherheitsempfinden beeinträchtigen.

„Medien kommt besondere Verantwortung zu“

Haben sich denn Täterprofile verändert?

Hier lässt sich nichts erkennen, auch kann man nicht feststellen, dass die Täter immer jünger werden. Was wir in Hannover beobachten, ist eine leichte Zunahme bei Messerangriffen, für andere Städte gilt das nicht. Was man bei vielen dieser Taten sieht, sind Trittbrettfahrer- oder Nachahmereffekte. Offenbar motivieren diese Angriffe einige Personen dazu, selbst ein Messer einzustecken – zunächst um sich im Notfall verteidigen zu können. Doch eine kriminologische Regel besagt: Wenn Waffen da sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie eingesetzt werden. Auch den Medien kommt eine besondere Verantwortung zu. Sie sind keineswegs die Treiber dieser Entwicklung, aber insbesondere die sozialen Medien können den Eindruck verstärken, dass alles immer schlimmer wird. Wir müssen uns dieser Mechanismen bewusst sein

Halten wir fest: Es gibt aus kriminologischer Sicht keine Gewaltspirale in Hannover. Was kann die Gesellschaft dennoch Sinnvolles unternehmen?

Jeder einzelne sollte prüfen, ob er ein Vermeidungsverhalten hat, also aus Sorge bestimmte Orte meidet. Mein Appell: Man darf sich den öffentlichen Raum nicht nehmen lassen. Damit meine ich nicht, dass man sich bewusst in Gefahr begeben sollte, aber Risiken lassen sich weitestgehend kalkulieren. Niemand schwebt in Lebensgefahr, wenn er um 20 Uhr durch die Innenstadt geht. Darüber hinaus sind alle aufgerufen, Zivilcourage zu zeigen. Nicht wegschauen, sondern beobachten, wenn man einen Konflikt sieht. Man muss nicht zwingend selbst dazwischen gehen, Zivilcourage heißt auch, Hilfe zu holen.