Kindliche Sexualität

Nach der heftigen Diskussion um „Doktorspiele“ in einer Kita der AWO in der Region Hannover berichtet ein Vater jetzt von einem weiteren Raum für Körpererkundungen in einer anderen AWO-Kita, einem „Körperraum“. Die Kita hat ihn erst jetzt geschlossen. Die AWO spricht von Missverständnissen in der Kommunikation.