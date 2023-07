In mehreren Straßen im Zooviertel hat die Stadt Hannover die Hälfte der Parkplätze kassiert, um mehr Platz auf dem Gehweg zu schaffen. Handlungsbedarf sehen die Grünen in einer weiteren Straße im Zooviertel, wo auch ein ungewöhnliches Schild zu Verwirrung führt.

Hannover. Im Zooviertel gelten seit Anfang Juni in einigen Straßen neuen Regeln. Um Platz auf den Gehwegen zu schaffen, hat die Stadt Hannover darauf das Parken verboten. Während Anwohnerinnen und Anwohner noch dagegen protestieren, fordern die Grünen in Hannovers Rat ein konsequentes Durchgreifen in einer weiteren Straße im Zooviertel.