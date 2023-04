﻿Nach Massenschlägerei in Shisha-Bar: Partygäste gehen Polizei an

Massenschlägerei, Messerstiche, ein Verletzter, Widerstand gegen Polizisten: In einer Shisha-Bar am Raschplatz ist in der Nacht zu Sonntag ein Streit aus dem Ruder gelaufen. Die Einsatzkräfte hatten offenbar alle Hände voll zu tun, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Es wurden zahlreiche Straftaten festgestellt.

Hannover. In einer Shisha-Bar am Raschplatz ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer schweren Auseinandersetzung gekommen. Es gab eine Schlägerei, in deren Verlauf ein Mann mit einem Messer verletzt wurde. Als die Polizei anrückte, kam es zu Solidarisierungsaktionen und Widerstandshandlungen. Die Party in der Location musste schließlich abgebrochen werden. Die Einsatzkräfte notierten zahlreiche Straftaten.

Nach Polizeiangaben entbrannte gegen 2.20 Uhr eine Massenschlägerei in der Location. Um die 30 Gäste sollen verwickelt gewesen sein. Zum Auslöser konnte die Polizei am Sonntag noch keine Angaben machen. „Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde ein 44-Jähriger durch einen unbekannten Täter mit einem Messer verletzt“, so eine Polizeisprecherin. Der 44-Jährige soll einen Stich in den Oberschenkel erlitten haben.

Drei Männer müssen in Gewahrsam

Der Vorfall rief die Polizei und den Rettungsdienst auf den Plan. Ein Beamter versorgte den Verletzten, der daraufhin in eine Klinik gebracht wurde. Laut Polizei solidarisierten sich dann mehrere Personen gegen die Beamten. Zwei 30-Jährige und ein 23-Jähriger fielen durch aggressives Verhalten auf. Sie mussten den Rest der Nacht in Gewahrsam verbringen. Gegen einen 23 und einen 24 Jahre alten Mann wurden Verfahren wegen Widerstandshandlungen eingeleitet.

Die Landespolizei bekam Unterstützung von der Bundespolizei. Die Situation beruhigte das zunächst nicht. Nach Angaben der Behörde beleidigte ein 30-Jähriger die Einsatzkräfte. Die versprühten daraufhin Reizgas im Inneren der Shisha-Bar – offenbar, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Im Anschluss wurde die Veranstaltung in der Location wegen der aggressiven Stimmung abgebrochen.

Gaffer filmen Vorfall

In der Bar fanden Polizeibeamte das Messer, mit dem der 40-Jährige verletzt worden sein soll. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde beschlagnahmt. Außerdem wurden diverse Straftaten festgestellt: Unter anderem Verstöße gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz, Raub und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Der Polizeieinsatz auf der unteren Raschplatzebene zog laut Behörde offenbar Gaffer an. „Zahlreiche Schaulustige haben gefilmt“, so die Sprecherin. Tatsächlich kursieren schon Videos des Vorfalls in den sozialen Netzwerken. Der Einsatz dauerte bis etwa 3.50 Uhr.