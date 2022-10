﻿Nach Schlägerei mit 100 Schaulustigen in Garbsen: Polizei ermittelt gegen vier Verdächtige

Grundschule Schloß Ricklingen will in den Ganztagsbetrieb wechseln

Die Grundschule Schloß Ricklingen will am Schuljahr 2023/24 in den Ganztagsbetrieb wechseln. Sie wäre nach Stelingen und Saturnring die dritte Grundschule in Garbsen. Eltern sind dazu befragt worden. Das Land muss noch zustimmen.