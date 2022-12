﻿Gulasch und ein bisschen Geborgenheit im „Café Mensch“

Es ist eisig kalt, die Notunterkünfte sind überfüllt, Menschen ohne Wohnung sind draußen in Todesgefahr. Viele finden den Weg in das „Café Mensch“, das der Verein Obdachlosenhilfe Hannover in der Podbielskistraße betreibt. Dort finden die Menschen nicht nur Essen, Heißgetränke und eine Schlafecke, sondern auch die Wärme der Mitarbeitenden.

Packt an: Gaby Krun verteilt an diesem Abend vegetarisches Falafel-Gulasch.

Hannover. Sonnabendabend, 22 Uhr, Mario Cordes dämmt das Licht in seinem Café. Die Hälfte seiner Gäste hat sich bereits hingelegt. Vorwiegend Männer, eingerollt in ihren Schlafplätzen, die besten Plätze befinden sich an der Heizung. Doch auch wer sich an die Wand oder zwischen die Tische legen kann, hat Glück. Hier ist es immer noch warm. Wärmer als draußen. Und hier ist es sicher.

Draußen sind es lausige minus 6 Grad, auf den Autos hier an der Podbi 102 glitzert die Kälte. Der Blick durch freie Fenster in den Wohnhäusern zeigt Familien, Singles und Paare im Warmen, manche sitzen am geschmückten Weihnachtsbaum, schauen auf den Sofas fern, einige machen sich bettfein. Die Gäste von Mario Cordes haben keine Sofas, keine Betten, keine Autos und keine Wohnung. Aber sie sind im „Café Mensch“ und werden zumindest in dieser Nacht nicht erfrieren.

Erschöpft: Wer hier abends einschläft, hat den Platz dringend nötig. © Quelle: Frank Tunnat

Wenn Gaby Krun auf die Menschen schaut, die sie noch vor ein paar Stunden mit – von Mario Cordes selbst gekochten – Gulasch, Nudeln und alkoholfreien Heiß- oder Kaltgetränken bedient hat, dann ist sie zutiefst dankbar. „Jeder kann seine Wohnung, sein altes Leben verlieren“, sagt sie. Auch ihr hätte es passieren können. 2016 wurde die jetzt 55-Jährige wegen der Krankheit Multiple Sklerose frühverrentet. „Damals war ich Einkaufsleiterin eines großen Dienstleisters, hatte bereits Rentenansprüche, von denen ich nun gut leben kann. Wäre mir das mit 20 passiert, hätte ich auch auf der Straße landen können.“ Nun arbeitet sie ehrenamtlich im Café, voller Demut, dass „es mir gut geht, ich kann etwas geben“.

Es werden immer mehr „auf Platte“

Mario Cordes kennt die vielen, denen es anders geht. "In den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl der Menschen auf Platte von knapp 500 auf über 1000 verdoppelt." Corona, aber vor allem zu hohe Mieten sind die Hauptgründe für die vielen Neuen, dazu kommen oft Krankheit und Suchtkrankheit, persönliche Probleme. "Die Notunterkünfte sind jedenfalls überfüllt." Wechselnde Osteuropäer, arme alte und neuerdings jüngere Leute, aber auch mehr Frauen leben auf der Straße. In der vergangenen Woche mussten sie eine im siebten Monat schwangere Frau irgendwo unterbringen. Das geht selbst einem Mario Cordes, der schon viel gesehen hat, an die Substanz. Frauenhäuser würden schwangere Obdachlose nicht nehmen. "Die ist dann erstmal in der Langensalza Straße untergekommen", einer Einrichtung für obdachlose Frauen.

Für Wohnungslose: Mario Cordes sieht zu, dass die Kleiderkammer möglichst gefüllt ist. Gerade in dieser Kälte brauchen die Menschen warme Kleidung. © Quelle: Frank Tunnat

Für Frauen ist die Straße besonders hart, weiß Manuela Eger, die 60-Jährige hat das selbst durchgemacht. „Das ist knallhart, ich hatte eine Nierenbeckenentzündung und musste dann in eine Frauenunterkunft.“ Mit ihrem Partner Patrick Scholz (52) musste sie aus ihrer Wohnung raus, „weil die eines Tages voller Bauschutt war“.

Waren zusammen obdachlos: Manuela Eger hat mittlerweile eine kleine Wohnung, Patrick Scholz eine Unterkunft im Kolpinghaus. © Quelle: Frank Tunnat

Details zum Vermieter will sie nicht erzählen, die beiden nahmen sich ein paar Habseligkeiten, Schlafsack, Iso-Matte und zogen für ein Jahr auf ein Pfarrgelände in Bothfeld. „Im Sommer ging das, immer frische Luft“, erzählt sie. Im Winter wurde es unerträglich in der Kälte. Mittlerweile hat immerhin Manuela Eger eine kleine Wohnung, ihr Freund wohnt im Kolpinghaus nahe der der Langen Laube.

Viele haben Hunger

„Es kommen nicht nur Wohnungslose, auch arme Menschen sind hier willkommen“, erzählt Cordes. „Manche Senioren haben hier einfach ihren Treffpunkt, weil es zu Hause so still ist und sie Hunger haben.“ So geht es auch Fabian, der eine Mietwohnung irgendwo auf dem Lande hat, sich aber nicht dauernd die Fahrten zwischen Wohnort und Stadt leisten kann. „Ich lebe am Existenzminimum.“ Der 37-Jährige hat seit seiner Kindheit psychische Probleme und findet im Café auch mal „Leute zum reden, man geht gut miteinander um hier“.

Das ist nicht immer der Fall. Frank, wegen Drogenhandels im Knast gelandet und seit einigen Monaten auf freiem Fuß, ist nach eigenen Angaben sein bester Koks-Kunde. Außerdem „habe ich ein schwieriges Verhältnis zum Eigentum anderer“, sagt er, der aus „gutem Hause“ in Hannover komme. Nun fordert er allerdings nachdrücklich von einem anderen Gast sein Eigentum in Form von Barem, möglicherweise geht es um eine Drogengeschichte. Security-Mann Tarkan Kurnaz (42), selbst mal obdachlos gewesen, verweist Frank souverän des Cafés. Cordes nickt zufrieden. „Kein Alkohol, keine Drogen, keine Gewalt, daran müssen sich hier alle halten. Außerdem ist den Anweisungen des Personals hier zu folgen.“

Souverän: Security-Mann Tarkan Kurnaz teilt Schlafsäcke aus und weist Leute in ihre Schranken, wenn sie sich nicht benehmen. Notfalls muss er Hausverbote erteilen. © Quelle: Frank Tunnat

Wer dann kommt, darf die ganze Nacht bleiben. Michael Lo Pinto (53) ist auch wieder da. Er, der mehr oder weniger freiwillig auf der Straße lebt, hat die chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), frische Luft ist für ihn unabdingbar. Sein Arzt habe ihm nicht mehr viel Zeit gegeben, er bekam Depressionen nach der Diagnose, verlor seinen Job als Schlosser, seine Frau an seinen besten Freund, seine Wohnung und machte dann „auf Platte“. Nun lebt er trotzdem über den Zeitpunkt seines vom Arzt angekündigten Todes. „Ich will weder abhängig von Maschinen noch von Menschen sein, jetzt bin ich mein eigener Herr“, sagt lo Pinto fast fröhlich.

Wärmt sich auf: Gast Michael Lo Pinto will nicht mehr von anderen Menschen abhängig sein. © Quelle: Frank Tunnat

Die Nachbarschaft in der Podbi hat das Café laut Cordes gut angenommen. „Wir haben hier einen Schlachter nebenan, der bringt uns regelmäßig Spenden.“ Wie Marthe de Vries, die einmal wöchentlich mit einer Tüte mit Hygieneartikeln oder anderen nötigen Dingen kommt. „Ich wohne hier in der Nähe und habe mich gefragt, wie ich unterstützen kann“, sagt die 32-Jährige. Sie sei auf dem Dorf aufgewachsen, das Thema Wohnungslosigkeit sei für sie neu. „Das ist für mich dermaßen bedrückend, dass ich etwas abgeben will.“

Strickjacke, dicke Strümpfe und Hygienebeutel

Bürokauffrau Sonja Suker, sonst ehrenamtlich im Impfteam der Johanniter, kommt ein Mal die Woche zur Nachtschicht. Die 56-Jährige hat in ihrer Nordstadt-Gruppe zum Spenden aufgerufen, an diesem Abend hat sie für eine obdachlose Frau eine Strickjacke, dicke Strümpfe, Pijamahose, Süßes und mehrere Hygienebeutel, deren Inhalt eine Apothekerin gespendet hatte. Warum schlägt sie sich die Nacht hier um die Ohren? "Den Menschen für eine kurze Zeit Freude bereiten", sagt sie spontan. Es mache sie nachdenklich und traurig, dass es solche Armut und Wohnungslosigkeit gibt. Sie unterstütze auch andere Helfer wie "Nachtengel Martina", die Nacht für Nacht losziehe, um Wohnungslose in der City zu versorgen.

Sicherheit: Die Obdachlosenhilfe Hannover hat in der Podbi das „Café Mensch“ aufgemacht, in dem wohnungslose Menschen essen, sich aufwärmen und schlafen können. © Quelle: Frank Tunnat

Minijobberin Ulricke Brunsberg, die schon im Nachtcafé am Hauptbahnhof dabei war und nun drei Mal die Woche in die Podbi kam, erzählt von zwei Todesfällen von letzter Woche unter den Wohnungslosen, die herkamen. Ein „Thomas“ ist tot und eine Frau, die an Lungenentzündung verstarb, der Mann der verstorbenen Frau würde im Café in der Ecke liegen und trauern. „Wir werden darauf achten, dass er nicht abstürzt.“

Brunsberg, die selbst unter der chronischen Schmerzerkrankung Fibromyalgie „phasenweise“ leidet, arbeitete vor der Erwerbsverminderungsrente als Erzieherin mit behinderten Menschen. „Es ist total erfüllend, wenn man für andere da sein kann.“ Sie sei als Adoptivkind in eine liebevolle Familie gekommen, „das weiterzugeben, ergibt Sinn in meinem Leben.“

Liebt es zu helfen: Ulricke Brunsberg arbeitet als Minijobberin und zusätzlich ehrenamtlich. © Quelle: Frank Tunnat

So wie allen, die sich diese und die weiteren 364 Nächte für die Ärmsten der Armen aufraffen, wach bleiben, helfen, wo es geht. Manchmal ist das sogar von Erfolg gekrönt. Im vergangenen Jahr konnte Mario Cordes einem 72-Jährigen zu einer Wohnung verhelfen, „der hat 23 Jahre auf der Straße gelebt“. Cordes Credo: „Der eine Mensch ist etwas reicher, der andere ist etwas ärmer. Aber es sind alles Menschen.“