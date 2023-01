Schlag gegen Betrüger: Polizei sucht Schmuckbesitzer im Raum Hannover

Göttingen/Hannover. Die Polizei Göttingen hat mutmaßlichen Betrügern das Handwerk gelegt. Seit April 2022 ermitteln die Beamten gegen zwei Frauen und fünf Männer im Alter von 29 bis 65 Jahren, die Ankaufinserate in zahlreichen Zeitungen geschaltet haben sollen. Meldeten sich Menschen mit Schmuck und andere Wertsachen, sollen die Verdächtigen alles unter Wert erworben oder unbemerkt gestohlen haben. Die Polizei vermutet Geschädigte auch im Raum Hannover.

Geführt werden die Ermittlungen von der Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Clankriminalität in Braunschweig. Es geht um „gewerbs- und bandenmäßigen Trickdiebstahl und Betrug“. Die sieben Verdächtigen kommen aus Göttingen und dem Kreis Northeim. Sie sollen Annoncen in niedersächsischen Tageszeitungen geschaltet haben, darunter neben Blättern aus Wolfsburg, Goslar und Soltau auch in der HAZ und in der NP. Sie gaben vor, sich für gebrauchte Möbel, Instrumente, Elektrogeräte, Schmuck und andere Dinge zu interessieren.

Schmuck verschiedenster Art: Die Polizei in Göttingen ermittelt gegen sieben mutmaßliche Betrüger. © Quelle: Polizei

Schmuck, Uhren, Münzen: Wertsachen nicht zuzuordnen

Entsprechend der Titel vermutet die Polizei auch potenzielle Geschädigte in diesen Regionen. Bei den Durchsuchungen Mitte November beschlagnahmten die Ermittler „eine Vielzahl von Schmuckgegenständen verschiedenster Art“. Darunter sind Ringe, Anhänger, Ketten, Ohrringe, Uhren sowie Münzen. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um Diebesgut handeln könnte. „Die Schmuckstücke konnten aber bislang keinen Straftaten zugeordnet werden“, sagt Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig.

Aus diesem Grund ist die Polizei nun auf der Suche nach weiteren Geschädigten. Eine Webseite der Ermittler zeigt rund 60 Fotos der gefundenen Wertgegenstände. Sollte darauf Schmuck wiedererkannt werden, können die mutmaßlichen Besitzer sich unter der Rufnummer (0551) 491 21 15 bei der Polizei Göttingen melden. Die sieben Verdächtigen befinden sich derzeit zwar auf freiem Fuß, die Ermittlungen gegen sie dauern aber an.