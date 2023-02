﻿Prozess von Schlagerstar Anna-Carina Woitschack in Hannover geplatzt!

Anna-Carina Woitschack (Ex von Stefan Mross) zieht gegen Kabarettist Christian Keltermann in Hannover vor Gericht, weil er sie „Schlagermatratze“ nennt.

Hannover. Er hat sie in seinen Bühnenprogrammen und in sozialen Medien „Schlagermatratze“ genannt, sie will das nicht auf sich sitzen lassen: Deshalb hat Sängerin Anna-Carina Woitschack (30) gegen den hannoverschen Kabarettisten Christian Keltermann (45) ein Verfahren angestrebt. Termin am Landgericht war der 21. Februar, die 18. Zivilkammer verhandelte nachmittags – aber nicht wie ursprünglich vorgesehen.

Der 45-Jährige ist nämlich ohne einen Rechtsbeistand erschienen – das ist am Landgericht aber Pflicht, es herrscht Anwaltszwang. Seine Begründung „Ich kann mich selbst vertreten“, ließ die Vorsitzende Richterin Katja Schiller logischerweise nicht gelten. „Es ist zu ihrem Schutz“, klärte sie Keltermann (sein Künstlername) im Sitzungssaal H2 freundlich auf. Und wies ihn ebenfalls darauf hin, dass ihm dies auch aus der Ladung bekannt gewesen sein müsste. Die Noch-Frau von Musiker und Moderator Stefan Mross (47) verzichtete darauf, selbst zu erscheinen, schickte ihren Anwalt. Thomas Dahmen (58) reiste aus Gotha an, trug die geplatzte Verhandlung mit Fassung und meinte nur etwas schmallippig: „Ich bin heute hergekommen, um das Ganze zu beenden.“

Hat sich ausgeliebt: Hier standen Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross noch als Paar auf der Bühne. Mittlerweile sind sie getrennt, allerdings noch nicht geschieden. © Quelle: Imago

„Das Ganze“ sieht Keltermann im Gespräch übrigens so: „Ich bin Kabarettist. Meine Aufgabe ist es, Leute zu unterhalten. Auch böse zu unterhalten.“ Zu seinem Beruf gehört es nun mal, „Leuten in den Arsch zu treten“. Dabei nimmt er sich nicht nur Schlagerstars vor, „sondern auch Politiker und andere Promis. Satire darf das“. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, „müssen da drüberstehen“, ist der 45-Jährige überzeugt. „Auch ich lebe mit Verrissen.“

Nach eigenen Angaben ist Keltermann, er stammt ursprünglich aus Uelzen, seit Jugendjahren in der Kleinkunstszene unterwegs. In seiner Heimatstadt hat er mal über den Theaterleiter und Aktionskünstler Reinhard Schamuhn († 73) Hannovers Kabarettisten Dietrich Kittner († 77) kennengelernt und sich an ihn gewandt: „Bitte bilden Sie sich mich aus.“ Das hätte Kittner dann gemacht, „wir haben drei Jahre miteinander gearbeitet“. Laut Keltermanns Homepage hatte er später dann Auftritte bei „Verstehen Sie Spaß?“ und dem „Quatsch Comedy Club“, seit Karrierestart sollen es 1500 Auftritte gewesen sein.

Die Ladung: Christian Keltermann zeigt den Brief des Landgerichts, in dem das persönliche Erscheinen vorgeschrieben ist. Er hatte gehofft, dass Anna-Carina Woitschack selbst kommt und nicht nur ihr Rechtsanwalt. © Quelle: Mirjana Cvjetković

Keltermann erzählte, dass vorhergegangene Versuche mit Anna-Carina Woitschack über die von ihr gewünschte Unterlassungserklärung zu reden, ohne Erfolg verlaufen sind. „Ich würde ja, aber sie will nicht.“ Was würde er ihr denn in einem persönlichen Gespräch sagen wollen? „Dass ich, wenn sie die Äußerung so penetrant ankotzt, halt die Fresse halten würde. Wenn sie das unbedingt will.“ Ein Gespräch nur mit ihrem Anwalt kam vorm Gang in den Gerichtssaal für ihn nicht infrage.

Die Parteien sitzen sich gegenüber: Kabarettist Christian Keltermann (vorne links) und der Rechtsanwalt von Anna-Carina Woitschack, Thomas Dahmen (rechts) im Saal H2 unter dem Vorsitz von Richterin Katja Schiller. © Quelle: Rainer Dröse

Nach dem vermurksten Auftritt im Gericht, sah das dann doch anders aus. Keltermann und Dahmen zogen sich zurück, um offenbar über einen Vergleich zu sprechen. Woitschacks Anwalt hatte im Gericht noch einen Antrag auf den Erlass eines Versäumnisurteils gestellt, denn juristisch betrachtet war Christian Keltermann nicht anwesend. Richterin Schiller hat den 27. Februar als Termin zur Verkündung einer Entscheidung anberaumt.

Im Gericht: Medienexperte und -psychologe Jo Groebel macht sich im Saal ein Bild der Geschehnisse. © Quelle: Rainer Dröse

Spannend: Jo Groebel (72) war in Hannover dabei. „Satire ist vielschichtig und intelligent. Schimpfwörter sind aber nicht mit Satire gleichzusetzen“, so der Medienpsychologe. Bei aller Freiheit von Satire empfindet er Keltermanns Äußerungen eher als Beleidigung. „Mein Eindruck ist auch, dass der Mann frustriert ist.“ Da sich die Protagonisten aus der Vergangenheit kennen, hält Groebel auch eine „soziale Konstellation, die aber einseitig ist“, für denkbar.

„Ich wollte ihr nicht wehtun“

Keltermann betonte am Ende noch: „Ich wollte Frau Woitschack nicht wehtun. Das war nicht meine Absicht.“ Über den Inhalt des Gesprächs mit ihrem Anwalt wollte dieser „lieber Stillschweigen bewahren“, Keltermann sprach von etwas „Unvorhergesehenem“, was sich hinter verschlossenen Türen zugetragen hatte. Bei Facebook wiederholte er im Anschluss seinen Wunsch, schrieb: „Sehr geehrte Frau Woitschack, vielleicht sollten wir mal reden.“ Es bleibt also spannend.

Die 30-Jährige war währenddessen in Österreich für ein Interview mit dem ORF unterwegs, wünschte ihren Fans bei Instagram einen schönen Faschingsdienstag. Und sie postete einen Artikel von sich, in dem es um Cybermobbing und Beleidigung geht ...