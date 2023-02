Weil Christian Keltermann (45) sie „Schlagermatratze“ nannte, hat Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (30) ein Verfahren angestrebt. Doch der erste Prozesstag in der 18. Zivilkammer des Landgerichts Hannover war schnell vorbei.

Hannover. Er hat sie in seinen Bühnenprogrammen und in sozialen Medien „Schlagermatratze“ genannt, sie will das nicht auf sich sitzen lassen: Deshalb hat Sängerin Anna-Carina Woitschack (30) gegen den hannoverschen Kabarettisten Christian Keltermann (45) ein Verfahren angestrebt. Termin am Landgericht war der 21. Februar, die 18. Zivilkammer verhandelte nachmittags – aber nicht wie ursprünglich vorgesehen.