Die Polizei fahndet nach drei bewaffneten Räubern, die in Hannover-Linden zwei Männer überfallen haben. Die Unbekannten bedrohten ihre Opfer mit einem Schlagstock und zwei Schusswaffen. Die Täter konnten mit der Beute entkommen.

Schlagstock und Pistolen: Räuber überfallen Männer in Linden

Hannover. Drei Unbekannte haben am Wochenende zwei junge Männer in Hannover-Linden überfallen. Die Räuber bedrohten die beiden 25-jährigen mit einem Schlagstock und zwei Schusswaffen am Walter-Wülfing-Ufer neben der Ihme. Mit den Wertsachen der Überfallenen ergriffen die Täter die Flucht, die Polizei fahndet nach ihnen und bittet um Zeugenhinweise.

Der Überfall geschah am Sonnabend gegen 22.20 Uhr in Höhe des Skaterparks am Stichweg zur Auestraße (Linden-Süd). „Die drei Männer überholten die 25-Jährigen und drehten sich plötzlich zu ihnen um“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann. Umgehend bedrohten die Täter ihre Opfer und forderten alles Wertvolle. Außerdem sollten die Überfallenen sich auf den Boden legen. Bohrmann: „Dann traten die drei auf die beiden ein.“

Bewaffnete Räuber: Polizei sucht Zeugen

Die Angreifer flohen schließlich Richtung Auestraße und Ricklinger Straße. Ein Räuber war etwa 1,90 Meter groß, 20 Jahre alt und kräftig gebaut Er hatte einen Oberlippenbart und trug eine schwarze Kappe sowie eine dunkle Jacke. Ein Komplize war schlank, und etwa 1,65 Meter groß. Auch er war mit einer Kappe und dunklen Jacke bekleidet, dazu helle Sportschuhe. Der dritte Täter war ungefähr 1,75 Meter groß, weitere Details gibt es nicht. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 39 20.