Schreck für die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Misburg: Im Keller entdeckte sie eine Schlange. Das führte zu einem Feuerwehreinsatz.

Hannover. Der Notruf kam am Montag gegen 18.30 Uhr bei der Feuerwehr an: Die Bewohnerin eines Mietshauses in Misburg-Süd hatte im Keller eine auffällig rot und schwarz gemusterte Schlange entdeckt. Alarm für die Tierrettung.