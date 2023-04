﻿Schlichterspruch im Tarifstreit: Gefahr von Streiks in Hannover bleibt

Der Schlichterspruch für den Tarifstreit im öffentlichen Dienst löst keinen Jubel aus – weder bei Gewerkschaftern noch bei Arbeitgebervertretern. Die Gefahr weiterer, womöglich unbefristeter Streiks bei Üstra, Müllabfuhr und in Kliniken ist nicht gebannt.

Hannover. „Wir schreien nicht juchhu“, heißt es aus Gewerkschaftskreisen in Hannover, und auch Arbeitgebervertreter brechen nicht in Jubel aus. Der Schlichterspruch für den Tarifstreit im öffentlichen Dienst, den die Schlichtungskommission am Sonnabend verkündet hat, wird von den Tarifparteien zurückhaltend aufgenommen. Insbesondere aus Gewerkschaftskreisen ist viel Skepsis zu hören. Damit bleibt zweifelhaft, ob die Verhandlungen, die am 22. April in Potsdam fortgesetzt werden, tatsächlich zu einem Abschluss führen. Das bedeutet für Hannover: Die Gefahr, dass es erneut zu Streiks kommt, dass Busse und Bahnen wieder still stehen und der Müll liegen bleibt, ist nicht gebannt.